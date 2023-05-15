الحكومة الفرنسية تستنكر رفض بعض اللاعبين المشاركة في حملة ضد رهاب المثلية

بقلم: يورونيوز

من بين هؤلاء اللاعبين السنغالي مدافع غانغان السنغالي دوناتيان غوميس الذي فضل إعلان انسحابه من المشاركة في هذه الحملة والمصري مصطفى محمد الذي يلعب في نانت.

أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، الإثنين عن أسفه لرفض بعض لاعبي كرة القدم المحترفين ارتداء قميص يحمل شعار قوس القزح خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار السعي لمحاربة رهاب المثلية.

وفيما قام غالبية اللاعبين من الدرجتين الاولى والثانية في فرنسا بالمشاركة في الحملة السنوية "مثليون أو مغايرون جنسياً، كلنا نرتدي نفس القميص"، إلا انّ بعض اللاعبين رفضوا ارتداء قميص قوس القزح.

ومن بين هؤلاء اللاعبين السنغالي مدافع غانغان السنغالي دوناتيان غوميس الذي فضل إعلان انسحابه من المشاركة في هذه الحملة والمصري مصطفى محمد الذي يلعب في نانت.

ورد فيران عبر قناة فرانس 2 "هذا سيء. كنت أقرأ مقالًا في وقت سابق حيث قال شخص ما، مدرب أعتقد، أن رهاب المثلية كان رأيًا: لا، إنه جرم".