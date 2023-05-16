قطار في النمسا يبث خطاباً لهتلر عبر مكبرات الصوت

بقلم: يورونيوز

شعر مسافرون كانوا يستقلون قطارا داخليا بين المدن في النمسا بحالة من الذهول؛ عندما سمعوا خطابا لأدولف هتلر وتحية النصر النازية تتردّد عبر نظام مكبرات الصوت في القطار.

قدمت شركة السكك الحديدية النمساوية (OBB) شكوى ضد شخصين بعد بث صوتي الأحد على متن قطار، للتحية النازية وخطابات للديكتاتور الألماني الراحل أدولف هتلر (1933-1945).

وعلى الخط بين مدينة سانت بولتن (شرق) والعاصمة فيينا، شعر المسافرون بالذهول، حين تردد صدى خطاب أدولف هتلر عبر مكبرات الصوت في القطار، وصدرت العبارة النازية المعروفة "سيغ هيل" أو "يعيش النصر" بوضوح عدة مرات.

وقال أحد العاملين هناك إن موظفي القطار لم يتمكنوا من إيقاف التسجيل ولا من تشغيل إعلاناتهم المعتادة. وأضاف أن العديد من الحوادث المشابهة وقعت في الأيام الأخيرة.

وصرح المتحدث باسم الشركة برنارد ريدر لوكالة فرانس برس الإثنين بعد أن أثار الحادث غضباً كبيراً: "تم التلاعب بمكبرات الصوت". ووفقًا للشركة تمكن المشتبه بهما من الوصول إلى نظام الإعلان الصوتي في القطار باستخدام مفتاح، ولم يتم تسجيل أي هجوم معلوماتي.

وبعد تحليل كاميرات المراقبة، تمكنت الشرطة من التعرف على هويتيهما، علماً بأنهما ليسا من موظفي الشركة، وتم فتح تحقيق في الحادث.

جدير بالذكر أن النمسا ضُمت إلى الرايخ الألماني الثالث العام 1938، وتسري فيها قوانين هي الأكثر صرامة في العالم ضد إنكار المحرقة وأنشطة النازيين الجدد.