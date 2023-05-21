باخموت سقطت بعد 224 يوما من المعارك: بوتين هنأ مسلحي فاغنر.. وزيلينسكي يقول المدينة في قلوبنا

بقلم: يورونيوز

بعد معركة دامية استمرت قرابة 15 شهراً شنها عناصر مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، بدعم من القوات الروسية، باتت مدينة باخموت في حالة خراب تام، وقال زيلينسكي "لم يتبق منها شيء"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، إن القوات الروسية دمّرت مدينة باخموت بالكامل، وأضاف: "لم يتبق منها شيء".

وقُبيل لقاء مع نظيره الأميركي جو بايدن في اليابان، لم يحسم زيلينسكي الجواب على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم أم أن روسيا قد سيطرت على المدينة، بل قال: "يجب أن تفهموا أنه لم يتبق شيء هناك"، مؤكداً: "اليوم، باخموت باقية في قلوبنا فقط".

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