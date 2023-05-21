باخموت سقطت بعد 224 يوما من المعارك: بوتين هنأ مسلحي فاغنر.. وزيلينسكي يقول المدينة في قلوبنا

بعد معركة دامية استمرت قرابة 15 شهراً شنها عناصر مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، بدعم من القوات الروسية، باتت مدينة باخموت في حالة خراب تام، وقال زيلينسكي "لم يتبق منها شيء"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، إن القوات الروسية دمّرت مدينة باخموت بالكامل، وأضاف: "لم يتبق منها شيء".
وقُبيل لقاء مع نظيره الأميركي جو بايدن في اليابان، لم يحسم زيلينسكي الجواب على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم أم أن روسيا قد سيطرت على المدينة، بل قال: "يجب أن تفهموا أنه لم يتبق شيء هناك"، مؤكداً: "اليوم، باخموت باقية في قلوبنا فقط".
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قائد عسكري أوكراني: نسيطر على جزء "ضئيل" من باخموت
قال قائد عسكري أوكراني كبير يوم الأحد إن قوات بلاده تسيطر على جزء "ضئيل" من مدينة باخموت شرق أوكرانيا، لكنه موطئ قدم سيكون كافيا لدخول المدينة المدمرة عندما يتغير الوضع.
وفي منشور على تيليغرام قال الجنرال أولكسندر سيرسكي إن قوات كييف تتقدم في ضواحي باخموت وتوشك على "تطويق تكتيكي" للمدينة.
روسيا تعتبر أن حضور زيلينسكي جعل من قمة مجموعة السبع "عرضا دعائيا"
اعتبرت روسيا أن قمة مجموعة الدول السبع في اليابان تحولت الى "عرض دعائي" بعد دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة فيها، منتقدة رسائلها "المناهضة للصين" و"المناهضة لروسيا".
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "قادة دول مجموعة السبع دعوا الى اجتماعهم زعيم نظام كييف الذي يسيطرون عليه وحوّلوا الحدث في هيروشيما الى عرض دعائي".
وأضافت "الخلاصة الرئيسية للقمة كانت حفنة من الإعلانات المليئة بالرسائل المناهضة لروسيا والمناهضة للصين أيضا".
ورأت الخارجية الروسية أن مجموعة الدول الصناعية السبع باتت "حاضنة يتم فيها، تحت قيادة الأنغلو-ساكسونيين، التخطيط لمبادرات مدمّرة تقوّض الاستقرار العالمي".
واعتبرت أن تراجع نفوذ الغرب في العالم "يرغم أعضاء هذه المجموعة على وضع كل جهودهم في سبيل إثارة الهستيريا المناهضة لروسيا والمناهضة للصين"، مبدية ثقتها بأن "غالبية المجتمع الدولي تتشارك تقييمنا لمجموعة السبع ونشاطاتها المدمّرة".
زيلينسكي: القوات الروسية داخل باخموت لكن المدينة "ليست محتلة"
أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن القوات الروسية داخل باخموت لكن المدينة "ليست محتلة"، في اليوم التالي لإعلان موسكو سيطرتها بشكل كامل على هذه المدينة.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان "اليوم، هم في باخموت" مضيفا "باخموت ليست محتلة من قبل روسيا اليوم".
ولم يعط المزيد من التوضيحات بعد تصريحات ملتبسة أدلى بها في وقت سابق الأحد حول المدينة.
وصرح زيلينسكي "لا يمكنني أن أتقاسم معكم الآراء التكتيكية لعسكريينا. الأصعب سيكون أن يقع خطأ تكتيكي في باخموت وأن يتم تطويق رجالنا".
وأعلنت روسيا السبت السيطرة بالكامل على باخموت، المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي شهدت أطول وأعنف معركة في الحرب الجارية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وتعقيبا على الإعلان الروسي، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار السبت أن قوات كييف لا تزال تسيطر على "بعض المنشآت الصناعية والبنى التحتية" في المدينة التي "تحاصرها جزئيا" بعد التقدم الذي حققته عند أطرافها الشمالية والجنوبية.
بايدن: بوتين "لن يكسر عزيمتنا" بشأن أوكرانيا
قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بعد محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما إن روسيا "لن تكسر" عزيمة حلفاء أوكرانيا.
وصرح بايدن أنه أكد لنظيره الأوكراني أن دعم واشنطن والدول الأخرى الداعمة لكييف "لن يضعف. لن يكسر بوتين عزيمتنا كما اعتقد".
كييف: قواتنا طوقت باخموت بشكل جزئي وتسيطر على جزء منها
قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني يوم الأحد إن القوات الأوكرانية طوقت بشكل جزئي مدينة باخموت المحاصرة وما زالت تسيطر على قطاع بالمدينة.
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من يوم الأحد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة والجيش الروسي بعد يوم من قول يفجيني بريغوجين رئيس فاغنر إن مجموعته استولت على المدينة.
لكن ماليار قالت إن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها على طول مشارف باخموت واستولت على جزء من المرتفعات المطلة على المدينة.
وكتبت عبر تطبيق تيليغرام "تسيطر قواتنا على المدينة عن طريق تطويقها بشكل جزئي، ما يمنحنا الفرصة لتدمير العدو".
وتابعت "لذلك، يجب أن يدافع العدو عن نفسه في الجزء الذي يسيطر عليه من المدينة".
وأضافت ماليار أن القوات الأوكرانية لا تزال تدافع عن المنشآت الصناعية ومرافق البنية التحتية في باخموت، بالإضافة إلى قطاع بالمدينة.
المتحدث باسم زيلينسكي: الرئيس لم يؤكد سقوط باخموت
قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن زيلينسكي لم يؤكد سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا.
وكتب سيرجي نيكيفوروف على فيسبوك "سؤال المراسل كان: الروس قالوا إنهم سيطروا على باخموت... وكان رد الرئيس: لا أعتقد ذلك".
وأضاف باللغة الأوكرانية "بهذه الطريقة نفى الرئيس الاستيلاء على باخموت".
زيلينسكي يقول باخموت ما تزال في قبضة أوكرانيا
قالت أوكرانيا يوم الأحد إنها ما زالت تقاتل للسيطرة على مدينة باخموت بشرق البلاد بعد أن قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إن المدينة "في قلوبنا فقط".
وردا على سؤال قبل اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اليابان عما إذا كانت المدينة لا تزال في قبضة أوكرانيا بعدما أكد الروس الاستيلاء عليها بالكامل، ذكر زيلينسكي للصحفيين "لا أعتقد ذلك".
وأضاف: "اليوم باخموت في قلوبنا فقط".
وأوضح السكرتير الصحفي لزيلينسكي في وقت لاحق أن الزعيم الأوكراني كان يرد على جزء مختلف من السؤال.
وكتب سيرجي نيكيفوروف على فيسبوك "سؤال المراسل كان: الروس قالوا إنهم سيطروا على باخموت... وكان رد الرئيس: لا أعتقد ذلك".
وأضاف باللغة الأوكرانية "بهذه الطريقة نفى الرئيس الاستيلاء على باخموت".
زيلينسكي يسعى لحشد دعم مجموعة السبع لصيغة كييف للسلام
سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد لحشد دعم دولي لخطة كييف لإنهاء الحرب الروسية، وقال لقادة مجموعة السبع إن الخطة تعكس "تعبيرا واضحا عن العقلانية".
ويروج زيلينسكي، الذي يشارك بالحضور الشخصي في قمة مجموعة السبع في اليابان، منذ شهور لما تسميها إدارته "صيغة سلام".
وقال في خطاب ألقاه أمام القادة ونشر موقعه على الإنترنت نصه "نتوحد حول مبدأ آخر -العقلانية".
وأضاف "نتصرف دائما بشكل عملي لحماية قيمنا. وصيغة السلام الأوكرانية هي تعبير واضح عن العقلانية. أشكركم على دعم صيغتنا".
وفي منشور منفصل على مواقع التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إنه عرض الخطة على قادة مجموعة السبع في قمتهم بهيروشيما.
وكتب على تطبيق تيليغرام "لقد وضعنا صيغة السلام بطريقة تضمن دعم كل نقطة من نقاطها بقرارات من الأمم المتحدة".
وتابع أن الخطة تتيح للجميع "اختيار المسار الذي يمكنهم المساهمة فيه. لمسنا دعما لصيغتنا من اليابان إلى الدول العربية، ومن أوروبا إلى أمريكا اللاتينية".
بايدن يكشف عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل إلى 375 مليون دولار
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 375 مليون دولار، وتعهد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها لتعزيز قدرات كييف الدفاعية في الحرب مع روسيا.
وقال بايدن، خلال لقائه مع زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، إن حزمة المساعدات العسكرية ستتضمن ذخيرة ومدفعية ومركبات مدرعة وتدريبات.
بوتين: معركة باخموت انتهت
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة والجيش الروسي على ما وصفه بأنه "تحرير" مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تطلق عليها روسيا اسم أرتيوموفسك الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.
وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين قال بوتين إن المعركة -وهي الأطول والأكثر دموية في الحرب المستمرة منذ قرابة 15 شهرا- انتهت بانتصار روسي، وإن كلا من أبلى فيها بلاء حسنا سيحصل على جوائز من الدولة.
وقال البيان "هنأ رئيس الدولة مجموعات فاغنر الهجومية، وكذلك جميع أفراد وحدات القوات المسلحة الروسية الذين قدموا الدعم والغطاء اللازمين، على إتمام عملية تحرير أرتيوموفسك (باخموت)".
وأضاف "كل من تميزوا سيحصلون على جوائز من الدولة".