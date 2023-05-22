فون دير لاين وشارل ميشال يجريان محادثات في كوريا الجنوبية

بقلم: يورونيوز

يزور شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، سيول الإثنين لمحادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

ويجري المسؤولان الأوروبيان اللذان حضرا قمة مجموعة السبع في هيروشيما، زيارتهما الأولى للدولة الواقعة في شرق آسيا، لمناقشة مواضيع من بينها اتفاقات تجارية والحرب في أوكرانيا وبرامج الأسلحة المحظورة في كوريا الشمالية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن "من المتوقع أن يعبر الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية عن دعمهما القوي المشترك للتمسك بالنظام الدولي القائم على قواعد".

أرسلت كوريا الجنوبية، تاسع أكبر جهة مصدرة للأسلحة في العالم، مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وباعت دبابات ومدافع هاوتزر لبولندا، حليف كييف التي تتصدى لغزو روسي.

لكنها تطبق سياسة تمنعها من تزويد أسلحة إلى مناطق تشهد نزاعات.

عقد يون محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع الأحد، عقب اجتماع مع زوجته أولينا زيلينسكا في سيول الأسبوع الماضي.

خلال لقائه زيلينسكي في هيروشيما، وعد يون بتقديم مساعدة غير فتاكة لأوكرانيا، من بينها معدات لنزع الألغام وسيارات إسعاف، بناء على طلب الرئيس الأوكراني بحسب مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية.

وقال مكتب يون إن الزيارة المرتقبة للمسؤولين الأوروبيين ستكون "فرصة لتعزيز التعاون العملي في قطاعات الاقتصاد والصحة والعلوم والتكنولوجيا وتعميق التعاون في مواضيع إقليمية ودولية".