خطوة بلجيكية لافتة: لا أسلحة إلى إسرائيل عبر أجوائنا

أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية عن منع الطائرات التي تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي البلجيكي.

وجاء هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس، بمبادرة من وزير الخارجية ماكسيم بريفو، ويُلزم جميع الأطراف المعنية بإبلاغ السلطات البلجيكية بتفاصيل أي رحلات جوية تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل، وفق ما نشرته صحيفة "لو سوير" اليومية.

وتهدف الخطوة إلى منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، كما تغلق الثغرات القانونية التي كانت تسمح سابقًا بمرور الشحنات عبر بلجيكا دون تفريغها أثناء التوقفات الفنية للطائرة.

وستتولى سلطات الجمارك ووزارة النقل العامة الفيدرالية مسؤولية إجراء عمليات التفتيش على هذه الرحلات.

وأوضح بريفو أن بلجيكا ملتزمة بالقيام بكل ما في وسعها لتجنب المساهمة في الصراع، مشددًا على أن بلاده تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وترسل رسالة واضحة على الصعيد الأوروبي والدولي.

ويأتي هذا القرار في سياق الحرب في قطاع غزة، والتي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير نحو 90٪ من البنية التحتية المدنية في القطاع.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وثّقت التقارير مقتل أكثر من 480 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1280 آخرين، مع تقييد شديد لدخول المواد الغذائية ومواد المأوى والإمدادات الطبية، في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها السكان.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت محكمة بلجيكية قرارًا يُلزم الحكومة الفلمنكية بوقف شحنة معدات عسكرية كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر ميناء أنتويرب، ويمتد الحكم ليشمل حظرًا شاملًا على أي عبور مستقبلي لمعدات عسكرية موجهة إلى إسرائيل.

ويقضي الحكم أيضًا بفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف يورو عن كل شحنة تخالف القرار.

وكانت بلجيكا قد أعلنت رسميًا، في ديسمبر الماضي، انضمامها إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والمتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب "جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى في ديسمبر 2023، على خلفية الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عقب أحداث 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس. ومن جانبها، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها، متهمة جنوب إفريقيا بالتصرف كوكيل لحركة حماس.

ويأتي التحرك البلجيكي بعد أن كانت البلاد قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول الماضي.