Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

خطوة بلجيكية لافتة: لا أسلحة إلى إسرائيل عبر أجوائنا

تُرفع العلم البلجيكي أمام البرلمان الفيدرالي البلجيكي في بروكسل، يوم الأربعاء 12 فبراير 2014.
تُرفع العلم البلجيكي أمام البرلمان الفيدرالي البلجيكي في بروكسل، يوم الأربعاء 12 فبراير 2014. حقوق النشر  Geert Vanden Wijngaert/AP
حقوق النشر Geert Vanden Wijngaert/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أوضح وزير الخارجية البلجيكي أن بلاده ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لتجنّب المساهمة في الصراع، مشددًا على احترام بلجيكا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وعلى توجيه رسالة واضحة على المستويين الأوروبي والدولي.

أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية عن منع الطائرات التي تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي البلجيكي.

وجاء هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس، بمبادرة من وزير الخارجية ماكسيم بريفو، ويُلزم جميع الأطراف المعنية بإبلاغ السلطات البلجيكية بتفاصيل أي رحلات جوية تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل، وفق ما نشرته صحيفة "لو سوير" اليومية.

وتهدف الخطوة إلى منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، كما تغلق الثغرات القانونية التي كانت تسمح سابقًا بمرور الشحنات عبر بلجيكا دون تفريغها أثناء التوقفات الفنية للطائرة.

وستتولى سلطات الجمارك ووزارة النقل العامة الفيدرالية مسؤولية إجراء عمليات التفتيش على هذه الرحلات.

وأوضح بريفو أن بلجيكا ملتزمة بالقيام بكل ما في وسعها لتجنب المساهمة في الصراع، مشددًا على أن بلاده تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وترسل رسالة واضحة على الصعيد الأوروبي والدولي.

ويأتي هذا القرار في سياق الحرب في قطاع غزة، والتي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير نحو 90٪ من البنية التحتية المدنية في القطاع.

Related

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وثّقت التقارير مقتل أكثر من 480 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1280 آخرين، مع تقييد شديد لدخول المواد الغذائية ومواد المأوى والإمدادات الطبية، في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها السكان.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت محكمة بلجيكية قرارًا يُلزم الحكومة الفلمنكية بوقف شحنة معدات عسكرية كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر ميناء أنتويرب، ويمتد الحكم ليشمل حظرًا شاملًا على أي عبور مستقبلي لمعدات عسكرية موجهة إلى إسرائيل.

ويقضي الحكم أيضًا بفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف يورو عن كل شحنة تخالف القرار.

وكانت بلجيكا قد أعلنت رسميًا، في ديسمبر الماضي، انضمامها إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والمتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب "جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى في ديسمبر 2023، على خلفية الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عقب أحداث 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس. ومن جانبها، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها، متهمة جنوب إفريقيا بالتصرف كوكيل لحركة حماس.

ويأتي التحرك البلجيكي بعد أن كانت البلاد قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول الماضي.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

الولايات المتحدة: تسابق على الشراء ورفوف المتاجر تفرغ.. ما القصة؟

على وقع الجولة الثانية من المفاوضات في الإمارات.. هجوم روسي واسع يضرب أوكرانيا

أساطيل في الطريق و"إصبع على الزناد".. طهران: أي هجوم سيُواجَه بـ"حرب شاملة"