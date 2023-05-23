شاهد: خفر السواحل الإيطالي ينقذ ضحايا الفيضانات

بقلم: يورونيوز

تسبب الفيضان وهطول الأمطار الغزيرة بنزوح أكثر من 23 ألف شخص من منازلهم، التي غمرتها المياه كما أسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل قرى وبلدات صغيرة في وسط شمال إيطاليا.

تظهر اللقطات المصورة عناصر خفر السواحل الإيطالي وهم ينقذون ضحايا الفيضان المحاصرين في منطقة إميليا رومانيا الإيطالية.

ويعمل عناصر خفر السواحل على مدار الساعة لتفقد وانقاذ الضحايا ونقلهم إلى مناطق آمنة عبر قوارب مطاطية، كما خصص خفر السواحل غواصيين في محاولة لتصريف مياه الفيضانات.

وبحسب خبراء كمية الأمطار التي هطلت خلال 36 ساعة تعادل كمية الأمطار التي تهطل عادة خلال 6 أشهر. ويأتي هذا الفيضان بعد فترة جفاف وشح قياسي للأمطار الصيف الماضي، قضى على المحاصيل الزراعية.

ولا بقى أكثر من 600 طريق مغلقًا حتى الاثنين وقدرت المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها بحاجة إلى 620 مليون يورو لإصلاح شبكة الطرقات.