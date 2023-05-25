ضربات روسية جديدة على كييف.. فاغنر: سلّمنا مدينة باخموت لموسكو

أكّد الجيش الأوكراني الخميس أنّ دفاعاته الجوّية صدّت بالكامل هجوماً جديداً "ضخماً" شنّته موسكو على كييف بواسطة طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنّه الهجوم الثاني عشر من نوعه على العاصمة هذا الشهر.
ويأتي هذا الهجوم وسط إعلان موسكو السيطرة على مدينة باخموت التي شهدت قتالًا عنيفًا في الأشهر الماضية، مقابل نفي كييف لذلك.
إليكم آخر تطورات الحرب في أوكرانيا
سيول تنفي تقارير بشأن تسليم قذائف إلى أوكرانيا
نفت كوريا الجنوبية الخميس تقارير صحافية عن تسليم قذائف في المستقبل إلى أوكرانيا، مؤكدةً أنّ قرارها بعدم تسليم أسلحة فتّاكة إلى كييف لم يتغيّر.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أنه سيتم تسليم مئات الآلاف من قذائف المدفعية المصنوعة في كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة، بموجب "اتفاق سري" بين سيول وواشنطن.
وتلتزم كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة سياسة عدم تزويد مناطق النزاع النشطة بالسلاح، وهو موقف واصلت تطبيقه في الوضع الأوكراني، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكييف بإصرار، لإرسال الأسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية جيون ها-كيو للصحافة إن "موقف حكومة كوريا الجنوبية بشأن المساعدات لأوكرانيا لم يتغيّر (...) وهناك أيضًا مغالطات في المقال" في إشارة إلى وول ستريت جورنال.
ولكن أقر جيون بأن مناقشات جرت بين البنتاغون وشركة كورية جنوبية لم يحددها بشأن "صادرات الذخيرة"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
شاهد.. قائد "فاغنر": بدأنا تسليم باخموت إلى الجيش الروسيeuronewsبعد أن تعهد قبل أيام بالانسحاب من باخموت، أطل قائد قوات "فاغنر" يفغيني بريغوزين مجدداً معلناً بدء تسليم مواقع قواته في المدينة الأوكرانية إلى الجيش الروسي.
روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد خمسة دبلوماسيين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس إغلاق قنصليتها في مدينة غوتنبرغ وقنصلية السويد في مدينة سانت بطرسبورغ اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر، وطرد خمسة دبلوماسيين سويديين بعد طرد ستوكهولم خمسة دبلوماسيين روس في نيسان/ أبريل.
وأوضحت الوزارة أنه "تم اتخاذ القرار بإعلان خمسة دبلوماسيين سويديين أشخاصا غير مرغوب بهم"، مشيرة إلى أنها استدعت السفيرة السويدية مالينا مارد وأبلغتها بالقرار المتخذ.
قائد قوات فاغنر يعلن بدء تسليم مواقعها في باخموت الأوكرانية إلى الجيش الروسي
أعلن قائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين الخميس بدء انسحاب عناصره من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا وتسليمها إلى الجيش الروسي، بعد أيام من تأكيده السيطرة عليها إثر معركة هي الأطول منذ بدء الغزو.
وقال بريغوجين في شريط فيديو وزّعه مكتبه الإعلامي: "نحن في طور سحب وحداتنا من باخموت اليوم. من الآن وحتى الأول من حزيران/ مايو، ستعود غالبيتها (الوحدات) إلى القواعد الخلفية. سنعيد مواقعنا إلى العسكريين، مع الذخيرة وكل ما يتواجد فيها".
روسيا تقول إنها كانت تعلم منذ البداية أن أوكرانيا وراء الهجوم على الكرملين
قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا كانت تعلم منذ البداية أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بطائرات مسيرة على الكرملين في مطلع أيار/ مايو.
جاء هذا التصريح بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية كشفت أن وحدة خاصة تابعة للجيش أو المخابرات في أوكرانيا قد تكون دبرت الهجوم.
ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حينئذ أن تكون بلاده مسؤولة عن الهجوم.
وقال المتحدث دميتري بيسكوف للصحفيين: "قلنا على الفور إن النظام في كييف مسؤول عن ذلك. في النهاية لن يشكل فارقًا كبيرًا أي وحدة تابعة للنظام الأوكراني مسؤولة عنه".
زيلينسكي يتهّم روسيا بـ"ترهيب أوكرانيا" بهجمات ليلية ويعلن إسقاط 36 مسيّرة
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمواصلة محاولة "ترهيب" بلاده من خلال الهجمات التي تشنها خلال الليل، معلنا إسقاط 36 طائرة مسيّرة ليل الأربعاء الخميس.
وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام إن موسكو "تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا" وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل "الا أن أيا منها لم تصل الى هدفها"، موجّها الشكر الى الدفاعات الجوية لبلاده.
الأمن الروسي يعلن توقيف "مخربين" أوكرانيين كانوا يستهدفون محطات نووية
أعلن جهاز الأمن الفدرالي ("أف أس بي") الخميس توقيف "مخربين" أوكرانيين على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية.
وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء المحلية إن "مجموعة تخريب من جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية حاولت تفجير زهاء ثلاثين خط نقل كهربائي إلى محطتي لينينغراد وكالينين النوويتين" مطلع أيار/ مايو بهدف "وقف المفاعلات النووية"، مؤكدًا توقيف شخصين أوكرانيين على علاقة بذلك.
سلطات القرم تعلن إسقاط ست طائرات مسيّرة خلال الليل دون وقوع ضحايا
أسقطت الدفاعات الجوية ستّ طائرات مسيّرة ليل الأربعاء الخميس فوق شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، وفق ما أعلنت السلطات المحلية المعيّنة من موسكو.
وكتبر الحاكم سيرغي أكسيونوف عبر تلغرام أنه "خلال الليلة المنصرمة، تم إسقاط أو شلّ حركة ست طائرات مسيّرة في مقاطعات مختلفة من القرم"، مشيرًا الى أن ذلك "لم يؤدِ الى سقوط ضحايا أو جرحى".
ويأتي الهجوم بعد عملية توغل نفّذتها مجموعات تسللت من أوكرانيا إلى داخل الأراضي الروسية عند حدود البلدين.
ووقعت عملية التوغل الإثنين في بلدات عدة في منطقة بلغورود، وتبنّتها مجموعات روسية مسلحة تتخذ من أوكرانيا مقرا لها، قائلة إنها تريد أن تستهدف "سلطة" الرئيس فلاديمير بوتين.
ومنذ ذلك الحين، تعرضت بلغورود لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، وفق ما أكدت السلطات المحلية.
وشهدت الهجمات وأعمال التخريب التي تطال مناطق روسية تزايدا في الآونة الأخيرة، مع تأكيد أوكرانيا أنها تستعد لشنّ هجوم مضاد يهدف الى استعادة أراضٍ تسيطر عليها القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها.
سلطات القرم تعلن إسقاط ست طائرات مسيّرة خلال الليل دون وقوع ضحايا
أسقطت الدفاعات الجوية ستّ طائرات مسيّرة ليل الأربعاء الخميس فوق شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، وفق ما أعلنت اليوم السلطات المحلية المعيّنة من موسكو.
وكتب الحاكم سيرغي أكسيونوف عبر تلغرام إنه "خلال الليلة المنصرمة، تم إسقاط أو شلّ حركة ست طائرات مسيّرة في مقاطعات مختلفة من القرم"، مشيرًا إلى أن ذلك "لم يؤدِ الى سقوط ضحايا أو جرحى".
واشنطن تصادق على بيع نظام دفاع جوي لكييف بقيمة 285 مليون دولار
أعلنت الولايات المتّحدة الأربعاء المصادقة على بيع نظام دفاع جوي من طراز "ناسامز" ومعدّات ذات صلة بقيمة 285 مليون دولار لأوكرانيا الساعية لتعزيز دفاعاتها ضدّ الضربات الروسية.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إنّ "أوكرانيا لديها حاجة ملحّة لزيادة قدراتها الدفاعية ضدّ الضربات الصاروخية والطائرات الروسية".
وأضافت أنّ الحصول على هذا النظام ونشره "سيعزّزان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن شعبها وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية".
وتابع البيان أنّ البيع لن يتطلب تكليف أيّ موظفين أو مقاولين متعاقدين مع الحكومة الأميركية بالعمل في أوكرانيا.
ووافقت وزارة الخارجية على البيع، وقدّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأربعاء الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الذي يجب أن يوافق على الصفقة.
وتبرّعت دول من بينها الولايات المتحدة الداعمة لأوكرانيا في معركتها ضد القوات الروسية، بمعدات عسكرية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى كييف، لكنّ الاتفاق الأخير سيكون في شكل عملية بيع.
وأدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية دورًا رئيسيًا في حماية البلد من الضربات ومنع القوات الروسية من السيطرة على أجوائه.
وعندما بدأت روسيا غزوها في شباط/فبراير 2022، كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تتكون إلى حد كبير من طائرات وبطاريات تعود إلى الحقبة السوفياتية.
لكنّ كييف عزّزت مذاك ترسانتها بشكل كبير بفضل الدعم الغربي الذي شمل وحدات من نظام "ناسامز".
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