ضربات روسية جديدة على كييف.. فاغنر: سلّمنا مدينة باخموت لموسكو

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سيول تنفي تقارير بشأن تسليم قذائف إلى أوكرانيا



نفت كوريا الجنوبية الخميس تقارير صحافية عن تسليم قذائف في المستقبل إلى أوكرانيا، مؤكدةً أنّ قرارها بعدم تسليم أسلحة فتّاكة إلى كييف لم يتغيّر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أنه سيتم تسليم مئات الآلاف من قذائف المدفعية المصنوعة في كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة، بموجب "اتفاق سري" بين سيول وواشنطن.

وتلتزم كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة سياسة عدم تزويد مناطق النزاع النشطة بالسلاح، وهو موقف واصلت تطبيقه في الوضع الأوكراني، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكييف بإصرار، لإرسال الأسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية جيون ها-كيو للصحافة إن "موقف حكومة كوريا الجنوبية بشأن المساعدات لأوكرانيا لم يتغيّر (...) وهناك أيضًا مغالطات في المقال" في إشارة إلى وول ستريت جورنال.

ولكن أقر جيون بأن مناقشات جرت بين البنتاغون وشركة كورية جنوبية لم يحددها بشأن "صادرات الذخيرة"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.