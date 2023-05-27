رغم مزاعم أوكرانية بهجومها.. روسيا تقول إن سفينة استطلاع عادت بسلام من البحر الأسود

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بياناً مصحوباً بفيديو يظهر ما زعمت أنه عودة سفينة الاستطلاع "إيفان خورس" إلى قاعدة سيفاستوبول بعد إتمام "مهامها الخاصة" في البحر الأسود.

وكانت السفينة محل نزاع إعلامي بين روسيا وأوكرانيا حيث قالت كييف يوم الأربعاء إنها هاجمتها.

ولكن الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية أظهر اقتراب زورق على بعد بضعة أقدام من السفينة الروسية، إلا أنه قُطع قبل إظهار أي انفجار أو تدمير للسفينة الروسية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لما قالت إنه تدمير أحد الزوارق الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت يوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية "حاولت وفشلت" في الهجوم على سفينة الاستطلاع.

وقال الجيش الروسي إنه تم تدمير ثلاث زوارق أوكرانية تعمل أوتوماتيكياً بدون قيادة قبل وصول أي منها إلى محيط "إيفان خورس".