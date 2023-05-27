أوكرانيا تطلب من برلين تزويدها بصواريخ كروز توروس.. وكييف تتهم روسيا بالتحضير لضرب محطة نووية

في واشنطن اعتبرت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيار أن نقل الاسلحة النووية يشكل "مثالا جديدا على الخيارات غير المسؤولة والاستفزازية" لموسكو
كانت بيلاروس حليفة موسكو أعلنت في وقت سابق أن روسيا بدأت نشر أسلحة نووية على أراضيها بموجب إعلان أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس.
لم يؤكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه المعلومات الجمعة واكتفى بالتأكيد ان بيلاروس "تواجه مواقف غير ودية، او حتى معادية، من جانب دول مجاورة على حد وصفه.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
طلبت أوكرانيا رسميا من الحكومة الألمانية تسليمها صواريخ كروز جو-أرض من طراز "توروس" البالغ مداها 500 كيلومتر على الأقل، على ما ذكرت وزارة الدفاع الألمانية لوكالة فرانس برس السبت.
وقالت المتحدثة "تلقينا طلباً من الجانب الأوكراني في الأيام القليلة الماضية" من دون أن تذكر أي تفاصيل عن عددها.
ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت برلين ستقبل أم لا، الأمر الذي من المتوقع أن يثير مناقشات حادة داخليًا.
زادت الحكومة الألمانية بشكل ملحوظ من إمداداتها العسكرية إلى كييف في الأشهر الأخيرة، لكنها لاتزال متحفظة حيال تزويدها بصواريخ كروز أو دعم سلاح الجو الأوكراني والمساعدة في تسليم مقاتلات "اف-16" على سبيل المثال.
وتوروس هو صاروخ كروز جو-أرض يتم حمله على متن مقاتلات طورته شركة ألمانية سويدية تحمل الاسم نفسه. ويسمح مداه بضرب أهداف بعيدة عن خط المواجهة الحالي في شرق أوكرانيا.
أعلنت المملكة المتحدة أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، مؤخرًا عزمها تسليم صواريخ من طراز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا، لتكون الأولى التي تزودها بهذا النوع من الأسلحة بعيدة المدى.
تأتي هذه التطورات في حين تستعد كييف منذ شهور لشن هجوم مضاد من أجل طرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا.
مسؤولة أوكرانية: الجيش الروسي يخفض هجماته على باخموت لإعادة تنظيم صفوفه
قالت مسؤولة كبيرة في كييف يوم السبت إن القوات الروسية خفضت مؤقتا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.
وبدأت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية تسليم مواقعها إلى القوات النظامية الروسية الأسبوع الماضي بعدما أعلنت سيطرتها الكاملة على باخموت في أعقاب أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.
وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان على تطبيق تلغرام إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن "النشاط العام للعمليات تراجع".
وتابعت "لم تكن هناك أي معارك نشطة أمس واليوم سواء في المدينة أو على أطرافها" مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلا من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.
وقالت ماليار "تراجع النشاط الهجومي للعدو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها... يحاول العدو تعزيز قدراته".
وأوضحت أن القوات الأوكرانية "تسيطر بثبات" على المناطق المرتفعة المطلة على باخموت من الشمال والجنوب بالإضافة إلى جزء من ضواحي المدينة لكنها لم تتقدم خلال اليومين الماضيين بهدف التركيز على "مهام أخرى".
موسكو ترفض انتقادات واشنطن لخطة نشر أسلحة نووية في بيلاروس
رفضت روسيا يوم السبت الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لخطة موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، قائلة إن واشنطن تنشر منذ عقود مثل تلك الأسلحة النووية في أوروبا.
وأعلنت روسيا يوم الخميس أنها تمضي قدما في أول عملية لنشر مثل هذه الأسلحة خارج حدودها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وقال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس إن نقل الأسلحة النووية بدأ بالفعل.
وقال بايدن يوم الجمعة إنه استقبل بشعور "سلبي للغاية" التقارير التي تفيد بأن روسيا تمضي قدما في خطة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس. ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بالخطة الروسية.
وقالت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة في بيان "من الحق السيادي لروسيا وبيلاروس ضمان أمنهما بالوسائل التي نرى أنها ضرورية في ظل حرب مختلطة واسعة النطاق تشنها واشنطن علينا".
وأضافت "الإجراءات التي نتخذها تتفق تماما مع التزاماتنا القانونية الدولية".
طهران تتهم زيلينسكي بالحديث عن طائراتها المسيرة للحصول على مزيد من أسلحة الغرب
اتهمت طهران الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت بترويج دعاية مناهضة لإيران حينما طالبها بالتوقف عن إمداد روسيا بالطائرات المسيرة، وقالت إن تصريحاته تهدف للحصول على المزيد من الأسلحة والمساعدات المالية من دول الغرب.
كان زيلينسكي قد دعا إيران في مقطع مصور يوم الأربعاء للتوقف عن الانزلاق إلى "الجانب المظلم من التاريخ" المترتب على تزويدها موسكو بالطائرات المسيرة.
ونفت إيران في بادئ الأمر إمداد روسيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد لكنها قالت لاحقا إنها زودتها بعدد محدود منها قبل بدء الصراع الأوكراني. وتقول أوكرانيا إن الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في هجمات روسيا على المدن والبنية التحتية.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقله الإعلام الإيراني "تكرار الرئيس الأوكراني للمزاعم الواهمة بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتماشى مع الدعاية المناهضة لإيران والحرب الإعلامية بهدف الحصول على أكبر كم ممكن من الأسلحة والمساعدات من الدول الغربية".
وأضاف كنعاني أن أوكرانيا ترفض السماح بإجراء تحقيق مستقل في تلك المزاعم.
وعززت روسيا تعاونها العسكري مع إيران منذ بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وأقرت باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لكن موسكو تسعى الآن لتعزيز إنتاجها من تلك الطائرات.
وقال زيلينسكي في كلمته يوم الأربعاء "السؤال البسيط هو: ما مصلحتكم من المشاركة في الإرهاب الروسي؟"
مئات الموظفين الألمان مجبرون على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو
سيكون مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة مجبرين على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو، حسبما قال مصدر حكومي ألماني لوكالة فرانس برس السبت.
يأتي ذلك عقب قرار للسلطات الروسية لإجبار ألمانيا على خفض موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة مثل معهد غوته الثقافي والمدرسة الألمانية في موسكو بحلول الأول من حزيران/يونيو، وفق المصدر.
وأكد المصدر تقريرا في صحيفة سودويتشه تسايتونغ اعتبر ذلك بمثابة "إعلان حرب دبلوماسي من موسكو" في برلين.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "هذه خطوة أحادية وغير مبررة وغير مفهومة".
نأت ألمانيا، الشريك الاقتصادي الوثيق لروسيا قبل أن تغزو موسكو أوكرانيا، بنفسها عن موسكو، وقدمت الدعم المالي والعسكري لكييف في النزاع.
منذ تفجر النزاع في أوكرانيا، تزايدت وتيرة التجسس الروسي في ألمانيا بنسبة قلما كان لها مثيل في السنوات القليلة الماضية، بحسب أجهزة الاستخبارات الألمانية.
في منتصف نيسان/أبريل طردت ألمانيا عددا من الدبلوماسيين الروس "لخفض تواجد أجهزة استخبارات"، مما استدعى ردا من موسكو التي طردت 20 من موظفي السفارة الألمانية.
وحددت وزارة الخارجية الروسية في نيسان/أبريل سقفا لعدد الدبلوماسيين الألمان وممثلي مؤسسات عامة الذين يُسمح لهم بالبقاء في روسيا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.
وقال المصدر إن "هذا السقف الذي حددته روسيا لمطلع حزيران/يونيو يعني ضمنا خفضا كبيرا في جميع مجالات التواجد (الألماني) في روسيا".
ولم تحدد الوزارة عدد الموظفين الذين يطالهم القرار، لكن مصدرا حكوميا قال إن تقرير صحيفة سودويتشه تسايتونغ الذي يتحدث عن عدة مئات من هؤلاء الأشخاص "صحيح".
انفجار يلحق أضرارا بمبنى إداري لخط أنابيب روسي بطائريتين مسيرتين قرب الحدود مع بيلاروس
ألحقت طائرتان مسيّرتان أضرارا بمبنى يدير خط أنابيب في منطقة بسكوف بغرب روسيا كما أعلن الحاكم المحلي السبت، في حادث جديد يأتي ضمن سلسلة هجمات نفذت على الأراضي الروسية في الأيام الماضية.
الانفجار هو الأحدث في سلسلة ضربات جوية في روسيا في الأسابيع الأخيرة.
وقال الحاكم ميخائيل فيديرنيكوف "في وقت مبكر صباحا، ألحق انفجار أضرارا بالمبنى الإداري لخط الأنابيب قرب ليتفينوفو في منطقة نيفلسكي".
بعد ذلك بقليل، اضاف انه بحسب المعلومات الأولى "تضرر المبنى إثر هجوم من مسيّرتين".
ولم يسجل سقوط ضحايا وفتح تحقيق في الهجوم.
بحسب معلومات غير مؤكدة نشرتها وكالة "بازا" الإعلامية الروسية على تلغرام نقلا عن مصادر في الاستخبارات، فان المسيّرتين كانتا تستهدفان محطة ترانسنفت لضخ النفط في بسكوف.
أفادت بازا أيضا عن هجوم بمسيّرة استهدف محطة نفطية أخرى في منطقة تفير بشمال غرب موسكو.
من جهتها، تحدثت الحكومة الاقليمية في بيان عن "سقوط طائرة مسيّرة" قرب قرية إروخينو بدون التسبب في إصابات، من غير أن تعطي المزيد من التفاصيل حول ظروف الحادث.
أوكرانيا تقول إن روسيا تخطط لمحاكاة حادث في محطة للطاقة النووية
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية الجمعة إن روسيا تخطط لمحاكاة حادث كبير في محطة للطاقة النووية تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو في محاولة لإحباط هجوم مضاد أوكراني مخطط منذ فترة طويلة لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.
ومحطة زابوريجيا، التي تقع في منطقة تحتلها روسيا بجنوب أوكرانيا، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وقد تعرضت المنطقة مرارا للقصف الذي يلوم الطرفان بعضهما البعض عليه.
وقالت إدارة المخابرات بوزارة الدفاع إن القوات الروسية ستقصف المنشأة قريبا ثم تعلن عن تسرب إشعاعي. وهذا من شأنه أن يجبر السلطات الدولية على إجراء تحقيق، يتم خلاله وقف جميع الأعمال القتالية.
ولم يقدم بيان الإدارة المنشور على تطبيق تلغرام أي دليل. وأضاف أن روسيا عطلت عملية التناوب المزمعة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في المحطة.
ولم تشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، والتي تنشر بشكل متكرر تحديثات بشأن المحطة، إلى أي تعطيل.
وقال شهود الأسبوع الماضي إن القوات العسكرية الروسية عززت مواقعها الدفاعية داخل المحطة وحولها قبل الهجوم المضاد.
وفي أكتوبر تشرين الأول 2022، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على تحذير روسيا من تفجير سد من شأنه أن يغمر مساحة كبيرة. ولم يتم تدمير السد.
مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب تمضي ببطء بعد تمديدها
قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود في وقت الحرب لم يستأنف العمل بصورة كاملة بعد، وذلك منذ أن توقف قبل قرار روسيا بالموافقة على تمديده الأسبوع الماضي.
وتأتي مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز بين روسيا وأوكرانيا، ضمن المساعي الرامية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وتتضمن المبادرة ثلاثة موانئ أوكرانية لكن الأمم المتحدة قالت إنه لم تحصل أي سفينة على تصريح بالإبحار صوب ميناء بيفديني الأوكراني منذ 29 أبريل نيسان.
وقالت المنظمة الدولية في بيان إنها وتركيا "تعملان عن قرب مع باقي الأطراف بهدف استئناف العمليات بصورة كاملة... وإزالة جميع العوائق التي تعرقل العمليات وتحد من نطاق المبادرة".
واتهمت أوكرانيا روسيا يوم الثلاثاء بإخراج ميناء بيفديني عمليا من المبادرة في الوقت الذي تشكو فيه روسيا من عدم قدرتها على تصدير الأمونيا عبر خط أنابيب إلى بيفديني بموجب الاتفاق.
الاتحاد الأوروبي يندد باتفاق روسي لنشر رؤوس نووية بيلاروس
ندد الاتحاد الأوروبي باتفاق بين موسكو ومينسك على نشر رؤوس حربية نووية روسية في بيلاروس
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "هذه خطوة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد شديد الخطورة".
ومضت روسيا يوم الخميس قدما في خطتها لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس التي قال رئيسها إن الرؤوس الحربية في طريقها بالفعل. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن الخطة في مارس آذار.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الخميس إنه بصدد التوقيع مع مينسك على الوثائق الخاصة بإجراءات تخزين تلك الأسلحة في بيلاروس
وقال بوريل إن القرار ينتهك العديد من الاتفاقيات الدولية.
وأضاف "ندعو روسيا لاحترام تلك الالتزامات".
أمريكا تأمل مصادقة تركيا والمجر على انضمام السويد لحلف الأطلسي بحلول يوليو
قال ديريك هوغان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تتطلع إلى مصادقة تركيا والمجر على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي قبل قمة الحلف في يوليو تموز في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وأضاف هوغان في إفادة هاتفية "من الواضح أن هذا سيكون جزءا مستمرا من مناقشاتنا وتواصلنا مع الحكومة التركية الجديدة"، مشيرا إلى الانتخابات الرئاسية في تركيا المقرر إجراؤها يوم الأحد