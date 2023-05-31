الجيش السوداني يعلق مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع

بقلم: يورونيوز

أعلن مسؤول في الحكومة السودانية لوكالة فرانس برس الأربعاء أن الجيش السوداني "علق مشاركته في مفاوضات جدة" بالسعودية التي تجري برعاية أميركية وسعودية للتوصل الى هدنة مع قوات الدعم السريع التي تنازعه السلطة.

وقال هذا المسؤول طالبًا عدم كشف هويته إن الجيش اتخذ هذا القرار "بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة".

وكان وسطاء أميركيون وسعوديون ذكروا في وقت متأخر من الإثنين أن الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اتفقا على تمديد الهدنة الإنسانية التي انتهكت مرارًا خلال الأسبوع السابق، لمدة خمسة أيام.

لكن على الرغم من تعهداتهم اندلع القتال مرة أخرى الثلاثاء في الخرطوم الكبرى ومنطقة دارفور المضطربة بغرب دارفور.

وأعلن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال زيارة للقوات في العاصمة الثلاثاء أن "الجيش جاهز للقتال حتى النصر".

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد "الدعم السريع" إن قواته "ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها". واتهم الجيش بانتهاك الهدنة.