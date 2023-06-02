باريس تعتبر توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا وعشر دول أخرى "ثورة صغيرة"

بقلم: يورونيوز

اعتبرت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية لورانس بون، وجود عشر دول على لائحة الانتظار للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتطلب إعادة النظر في السياسيات وإجراء تغييرات في الميزانيات والمؤسسات، استعداداً لوصولها.

صرحت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية لورانس بون في مقابلة الجمعة، إن توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا وربما عشر دول أخرى هو "ثورة صغيرة".

وقالت بون لإذاعة "أوروبا 1" إن "السؤال ليس ما إذا كان علينا التوسع أو متي، السؤال الحقيقي هو كيف" يمكن أن يتم ذلك.

وبون كانت من أعضاء الوفد الذي رافق الرئيس إيمانويل ماكرون إلى كيشيناو لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي تضم 47 دولة.

وقالت بون "بوجود عشر دول على لائحة الانتظار ستكون صدمة كبيرة للاتحاد الأوروبي" يتعين عليه "إدارتها". ولأن الأمر لا يتعلق فقط بمساعدة هذه البلدان على إجراء الإصلاحات اللازمة للسماح بانضمامها، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لوصولها.

وأوضحت أن "هذا يعني إعادة النظر في سياساتنا وإجراء تغييرات في الميزانيات والمؤسسات"، مشيرة إلى أن هذا سيكون "عمل العقد" المقبل. ودافعت أيضاً عن أهمية توسع الاتحاد الأوروبي مع الحرب في أوكرانيا.

وقالت إن "روسيا تشن حرباً علينا أيضاً، حرب معلومات مضللة، بأسعار الطاقة". وأضافت أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو "زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي". وتابعت أنه في مواجهة هذا الواقع "تقترب أسرة الاتحاد الأوروبي من بعضها".

ورأت أنه يجب "مساعدة البلدان" الأضعف "بشكل أفضل"، موضحة أنه "نمنحهم الكثير من الأموال لكننا لا نساعدهم في إدارة أنفسهم. سنفعل الأشياء بشكل مختلف".

وتابعت أن التوسيع "يشبه العمل من أجل التحرك لذلك هو ثورة صغيرة".

وبالإضافة إلى أوكرانيا، حصلت مولدافيا على وضع المرشح الرسمي في حزيران/يونيو 2022، وتأمل دول أخرى مثل جورجيا أن تكون التالية على القائمة.