فيديو: محتجون في شمال كوسوفو يطالبون رؤساء البلديات الألبان وقوات حفظ السلام بالرحيل

بقلم: يورونيوز

تستمر الاحتجاجات الرافضة تعيين رؤساء بلديات من أصل ألباني على مناطق في شمال كوسوفو يعيش فيها سكان من أصل صربي.

تجمع المئات من الصرب أمام مبنى بلدية في مدينة زفيتشان في شمال كوسوفو، مطالبين قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو بالرحيل.

وطالب المتظاهرون رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم وهم من أصل ألباني بالرحيل كذلك. رافضين قبولهم كممثلين لهم.

وقاطع سكان تلك المناطق الانتخابات البلدية التي كانت نسبة المشاركة فيها أقل من 3,5%.

ورفع المتظاهرون العلم الصربي ولافتات حملت مطالبهم. واصفين رئيس البلدلية الجديد بـ"المزيف".

ونصبت حكومة رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي رؤساء البلديات الأسبوع الماضي، على الرغم من دعوات التهدئة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما دفع العشرات للخروج إلى الشارع.

يثير التوتر المتصاعد قلقًا بشأن نشوب حرب جديدة تشبه الحرب التي وقعت في كوسوفو عامي 1998-1999 .