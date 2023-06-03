سنغافورة تقترح وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو "في المواقع الحالية" وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة
وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو يقترح في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة السبت خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين.
وقال وزير الدفاع الإندونيسي "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية"، مشددًا على أن اقتصادات البلدان الآسيوية وإمداداتها الغذائية تضررت بشدة من هذا النزاع.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
مقاتلو فاغنر مستعدون للدفاع عن منطقة بيلغورود الروسية
أكد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية السبت أنه مستعد لإرسال وحداته للدفاع عن منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا والتي تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف وهجمات مكثفة.
وقال يفغيني بريغوجين "إذا لم توقف وزارة الدفاع (الروسية) ما يحدث في منطقة بيلغورود ... حيث يتم الاستيلاء على أراض روسية فمن الواضح أننا سنتدخل".
وأضاف في رسالة صوتية نشرها مكتبه الاعلامي "سندافع عن شعبنا ... الروسي وكل من يعيش هناك" موضحا أن رجاله لن ينتظروا "دعوة" أو إذنا للانتشار في المنطقة.
وأضاف بريغوجين "الشيء الوحيد الذي سنطلبه هو الذخيرة حتى لا نكون خالي الوفاض كما نقول في روسيا".
تعرضت منطقة بيلغورود في الأيام الأخيرة ولا سيما مناطقها الأقرب إلى الحدود الأوكرانية لنيران كثيفة غير مسبوقة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير 2022.
وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف إن المنطقة تعرضت الجمعة لأكثر من 500 طلقة مدفعية أو قذائف هاون أو راجمات صواريخ الجمعة منها أكثر من 370 في بلدة شيبيكينو ومحيطها وان مئات المدنيين فروا.
وأعلن غلادكوف السبت مقتل شخصين في ضربات ليرتفع عدد القتلى إلى سبعة منذ الجمعة. وقالت السلطات إن نحو ثلاثين شخصا أصيبوا بجروح.
واعلنت موسكو أيضا الخميس ان سلاح الجو ومدفعيتها تصدت لمحاولة هجوم بري من أوكرانيا في المنطقة، بعد أسبوع من توغل مسلح نوعي أظهر سهولة اختراق الحدود الروسية.
واتهم رئيس فاغنر الجيش الروسي السبت ب"التنازل" عن أراض في منطقة بيلغورود.
وقال بريغوجين "وزارة الدفاع (الروسية) ليست في وضع يمكنها من القيام بأي شيء لأنها غير موجودة في الواقع، إنها في حالة من الفوضى".
وهو أعلن أمس أن قوات فاغنر انسحبت من مدينة باخموت شرق أوكرانيا بنسبة "99%" وسلمت مواقعها للجيش الروسي بعد إعلان السيطرة على المدينة في 20 أيار/مايو.
أوكرانيا ترفض خطة السلام الإندونيسية "الغريبة"
رفض وزير الدفاع الأوكراني السبت خطة اقترحها نظيره الإندونيسي لإنهاء الحرب بين روسيا واوكرانيا، واصفا إياه بمقترح "غريب".
واقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة السبت خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين.
ويضم المقترح "وقفا فوريا لجميع الأعمال العدائية" ووقف إطلاق النار "في المواقع الحالية" وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.
كما اقترح أن يجرى بعد ذلك وفي الوقت المناسب "استفتاء في المناطق المتنازع عليها" تنظمه الأمم المتحدة.
ولكن رفض وزير الدفاع الأوكراني اوليكسي ريزنيكوف الذي حضر القمة التي تستمر ليومين هذا المقترح بشدة.
وقال "يبدو أنها خطة روسية وليست خطة إندونيسية ... لسنا بحاجة ليأتي إلينا هذا الوسيط بهذه الخطة الغريبة".
مقتل مدنيين اثنين في قصف على بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا
أسفر قصف أوكراني جديد استهدف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، السبت عن قتيلين على الاقل واصابة اثنين آخرين، وفق ما افاد حاكم هذه المنطقة التي تعرضت لقصف كثيف في الأيام الأخيرة.
وقال فياتشيسلاف غلادكوف في بيان عبر تلغرام إن "امرأة مسنة" قتلت بقصف على قرية نوفايا تافوليانكا المحاذية لأوكرانيا.
وقضت امرأة اخرى متأثرة "بجروح عديدة" اصيبت بها جراء شظايا قذيفة في قرية بيزليودوفكا، بحسب المصدر نفسه.
قتل أربعة مدنيين على الأقل وجرح 27 آخرون الجمعة في عمليات قصف استهدفت منطقة بيلغورود.
اندونيسيا تقترح خطة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا
اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة السبت خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين.
وقال وزير الدفاع الإندونيسي "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية"، مشددًا على أن اقتصادات البلدان الآسيوية وإمداداتها الغذائية تضررت بشدة من هذا النزاع.
واقترح وقف إطلاق النار "في المواقع الحالية" وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.
كما اقترح أن يجرى بعد ذلك وفي الوقت المناسب "استفتاء في المناطق المتنازع عليها" تنظمه الأمم المتحدة.
وفي الاقتراح الذي ورد في خطابه أمام مؤتمر حوار شانغريلا حول الدفاع والأمن في آسيا والمحيط الهادئ، أكد ان "اندونيسيا مستعدة للمساهمة من خلال إرسال وحدات لعملية حفظ سلام محتملة تابعة للامم المتحدة".
وقدمت الصين في نيسان/أبريل خطة سلام خاصة بها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وكانت اندونيسيا التي تفضل دبلوماسية عدم الانحياز، حاولت القيام بوساطة بين الطرفين المتحاربين لإحلال السلام. وزار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كييف وموسكو والتقى القادة الأوكرانيين والروس العام الماضي عندما ترأست بلاده مجموعة العشرين.
لكن اقتراح وزير الدفاع واجه انتقادات في المؤتمر حيث لامه أحد المشاركين لأنه جعل المعتدي والمعتدى عليه متساويين.
ورأى جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن السلام في أوكرانيا يجب أن يتحقق بشروط مقبولة من دون مجازفة بتجميد النزاع. وقال في كلمته بعد الوزير الإندونيسي "يجب أن نحقق السلام في أوكرانيا" لكن يجب أن يكون "سلامًا عادلًا وليس سلام استسلام".
ورد برابوو سوبيانتو على الاتهام. وقال بصوت عال "اسأل الإندونيسيين كم مرة تعرضوا للغزو". واضاف أن "هناك انتهاكات للسيادة ليس فقط في أوروبا".
زيلينسكي يقول إن أوكرانيا مستعدة لشن الهجوم المضاد
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرت يوم السبت إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.
وصرح زيلينسكي لصحيفة وول ستريت جورنال "نعتقد بقوة أننا سننجح".
وأضاف "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".
وتأمل كييف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي لأراضيها قبل 15 شهرا.
كان زيلينسكي قد قال الشهر الماضي إن بلاده بحاجة إلى انتظار وصول المزيد من العربات المدرعة الغربية قبل شن الهجوم المضاد. وبذل مساعي دبلوماسية للحفاظ على الدعم الغربي، وطلب المزيد من المساعدات العسكرية والأسلحة، وهو أمر أساسي لنجاح أوكرانيا في خططها.
الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي سيثير مشكلات لسنوات طويلة
قال الكرملين يوم الجمعة إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيتسبب، في حالة حدوثه، في مشاكل لسنوات طويلة قادمة، وهي قضية قال إن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تتفهمها، لكن الولايات المتحدة هي التي تحدد مسار التحالف.
وردا على سؤال عن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التحالف، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نأسف أن نقول إن هذا يشير إلى عدم استعداد كييف وعدم رغبتها وعدم قدرة نظامها على حل المشكلات الحالية على طاولة المفاوضات".
وأضاف بيسكوف "عضوية أوكرانيا في الحلف هي بالطبع من الأسباب الأساسية لإثارة القلاقل وسيترتب على ذلك مشكلة محتملة لسنوات طويلة مقبلة".
وأضاف "ومن الغريب أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدرك الأمر على نحو كاف. ولكن للأسف أن واشنطن هي التي تحدد المسار في حلف شمال الأطلسي. والاتحاد الأوروبي ما هو إلا أداة طائعة ضمن تلك الأوركسترا".
أوكرانيا لديها "خطة بديلة" لمواصلة الصادرات إذا انهار اتفاق الحبوب
قال وزير الزراعة الأوكراني يوم الجمعة إن بلاده مستعدة لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في إطار "خطة بديلة" بدون دعم روسيا إذا أوقفت موسكو العمل باتفاق تصدير الحبوب الحالي وفي حالة انهياره.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو تموز الماضي للمساعدة في مواجهة أزمة غذاء عالمية تفاقمت في فبراير شباط 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.
وقالت روسيا إنها ستسمح بمرور المزيد من السفن إذا وافقت جميع الأطراف في اتفاق الحبوب على إلغاء حظر عبور الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب يمر بالأراضي الأوكرانية إلى بيفديني لتصديرها.
وقال سولسكي "سنكون مستعدين للخطة البديلة، التي تعتمد علينا، وتعتمد على الأمم المتحدة، ولا أعتقد أننا سنقف متفرجين إذا استمرت (الأوضاع) على هذا النحو في المستقبل القريب".
روسيا: قوات خاصة شيشانية تشن هجوما في شرق أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن مجموعة "أحمد" من القوات الخاصة الشيشانية شنت هجوما بالقرب من بلدة مارينكا بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.
وجنبا إلى جنب مع مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة التي يرأسها يفجيني بريجوجن، تُعد قوات جمهورية الشيشان الروسية من القوات الرئيسية المحركة للأحداث في الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال أبتي علاء الدينوف قائد مجموعة "أحمد" يوم الخميس إن قواته يجري نقلها إلى "منطقة أخرى" استعدادا لهجوم مضاد، ولم يفصح عن مكان القوات أو عن المنطقة التي ستنقل إليها.
وعلى النقيض لبريجوجن، الذي انتقد مرارا القيادة العسكرية الروسية، فإن قائد الشيشان رمضان قديروف امتنع مؤخرا عن ترديد انتقادات إلى وزارة الدفاع.
وأصبحت تظهر خلافات علنية بين أعضاء المجموعتين، ووصف حليف وثيق لقديروف بريجوجن يوم الخميس بأنه مدون يشكو طول الوقت من المشاكل.
سوليفان: أمريكا ليست بحاجة لتعزيز ترسانتها النووية لردع روسيا والصين
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا ترى أنها بحاجة إلى زيادة حجم ترسانتها النووية من أجل ردع القوات المشتركة لروسيا والصين ودول أخرى منافسة.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستلتزم بحدود الأسلحة النووية المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت حتى انتهاء سريانها في 2026 إذا فعلت روسيا الشيء نفسه.
وأدلى سوليفان بهذه التصريحات في خطاب أمام رابطة أمريكية معنية بالحد من الأسلحة، وسعى فيه لإقناع موسكو وبكين بالمشاركة في محادثات للحد من التسلح.
وقال سوليفان "لا تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة قواتنا النووية لتتجاوز العدد الإجمالي لمنافسينا من أجل ردعهم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في فبراير شباط إن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية متبقية تحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية للولايات المتحدة وروسيا.
وقال سوليفان "بينما تدعي (موسكو) تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، أعلنت روسيا أيضا التزامها بالقيود المحورية للمعاهدة، مما يشير إلى استعداد محتمل لمواصلة الحد من القوات النووية الاستراتيجية حتى عام 2026. نحن نوافق على ذلك".
وتابع "ليس من مصلحة بلادنا الدخول في منافسة لا نهاية لها فيما يتعلق بالقوات الاستراتيجية، ونحن مستعدون للالتزام بالقيود طالما فعلت روسيا الشيء ذاته".
بوتين: لن نسمح للأعداء بزعزعة استقرار روسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "الأعداء" يسعون جاهدين لزعزعة استقرار روسيا وطلب من مجلس الوزراء عدم السماح بذلك "تحت أي ظرف من الظروف".
وأضاف أن مجلس الأمن الروسي سيناقش سبل تحقيق الأمن في البلاد في سياق ما قال إنها قضايا "بالغة الأهمية" ذات صلة بالعلاقات بين المجموعات العرقية البالغ عددها 190 في البلاد.
وقال "اليوم سنناقش أيضا هذه القضايا من حيث ضمان أمن روسيا، وفي هذه الحالة الأمن السياسي الداخلي".
ودأب بوتين على مطالبة الروس بالوقوف صفا واحدا في وجه "التهديدات الوجودية" التي يمثلها الغرب لكنه يواجه في بعض الأحيان عداء من جماعات عرقية تشعر أنها مستهدفة بوجه خاص بجهود التعبئة التي تقوم بها موسكو.