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رئيس فاغنر ينتقد الكرملين: القوات الروسية غير قادرة على حماية بيلغورود

رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين   -  Copyright  AFP
بقلم:  يورونيوز

تعرضت منطقة بيلغورود في الأيام الأخيرة، ولا سيما مناطقها الأقرب إلى الحدود الأوكرانية، لنيران كثيفة غير مسبوقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في نهاية فبراير 2022.

أكد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أنه مستعد لإرسال وحداته للدفاع عن منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، والتي تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف وهجمات مكثفة.

وقال بريغوجين: "إذا لم توقف وزارة الدفاع الروسية ما يحدث في منطقة بيلغورود، حيث يتم الاستيلاء على أراضٍ روسية، فمن الواضح أننا سنتدخل".

وأضاف في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي: "سندافع عن شعبنا الروسي وكل من يعيش هناك"، موضحاً أن رجاله لن ينتظروا "دعوة" أو إذناً للانتشار في المنطقة.

وأضاف بريغوجين: "الشيء الوحيد الذي سنطلبه هو الذخيرة حتى لا نكون خالي الوفاض كما نقول في روسيا".

وتعرضت منطقة بيلغورود في الأيام الأخيرة، ولا سيما مناطقها الأقرب إلى الحدود الأوكرانية، لنيران كثيفة غير مسبوقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في نهاية فبراير 2022.

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