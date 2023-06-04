شاهد: التدريب الأخير الوداعي لكريم بنزيما مع ريال مدريد

بقلم: يورونيوز

أكّدت القناة السعودية الرسمية أنّ "نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".

أنهى اللاعب الفرنسي كريم بنزيما تدريباته الأخيرة مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني، بعد أن أعلن الفائز بالكرة الذهبية مرة واحدة مغادرة النادي الملكي مع نهاية هذا الموسم.

وتوصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في عقد يمتد لموسمين، على ما أفادت قناة الإخبارية الأحد، بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

وأكّدت القناة السعودية الرسمية أنّ "نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".