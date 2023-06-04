EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: التدريب الأخير الوداعي لكريم بنزيما مع ريال مدريد

بنزيما خلال التدريبات
بنزيما خلال التدريبات   -  Copyright  EBU
بقلم:  يورونيوز

أكّدت القناة السعودية الرسمية أنّ "نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".

أنهى اللاعب الفرنسي كريم بنزيما تدريباته الأخيرة مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني، بعد أن أعلن الفائز بالكرة الذهبية مرة واحدة مغادرة النادي الملكي مع نهاية هذا الموسم.

وتوصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في عقد يمتد لموسمين، على ما أفادت قناة الإخبارية الأحد، بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

وأكّدت القناة السعودية الرسمية أنّ "نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".

مواضيع إضافية

بسبب الجفاف.. مواسم زراعة الخيزران مهددة في تايوان

شاهد: مدافعون عن حقوق الحيوان يطالبون بحظر قتل الكلاب الضالة وتعنيفها في المغرب

مقابل 200 مليون دولار.. اتحاد جدة السعودي يتوصل لاتفاق مع الفرنسي بنزيما