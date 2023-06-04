شاهد: الشرطة تعتقل عددًا من المتظاهرين الداعمين لنافالني في موسكو

تظاهر العشرات الأحد في شوارع موسكو، دعمًا لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، في ذكرى ميلاده الـ47.

ويقضي نافالني حكمًا بالسجن تسع سنوات بتهمة الاحتيال وازدراء المحكمة، وهي تهم يقول إنها ملفقة لمعاقبته على عمله لفضح الفساد الرسمي.

وينظر منتقدو الكرملين إلى القضية على أنها محاولة أخرى للحكومة الروسية لعزل العدو الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسرعان ما اعتقلت الشرطة الكثيرين لاستجوابهم، وحافظ الضباط على تواجد قوي في وسط مدينة موسكو.

وتم اعتقال ما لا يقل عن 45 شخصًا في جميع أنحاء روسيا، وفقًا لمجموعة تراقب الاعتقالات السياسية.