بقلم: يورونيوز

شاهد: رجل يشعل النار داخل سجن إنديانا في الولايات المتحدة

أشعل رجل النار داخل سجن إنديانا في الولايات المتحدة، بعد أن سكب على أرضية الموقع مادة ملتهبة، سرعان ما امتد ألسنة نيرانها عندما أشعل فتيلا، وامتد حريق صغير سرعان ما تم إخماده.

وأظهرت كاميرا مراقبة دخول رجل إلى ردهة سجن مقاطعة "كاونتي" بعيد الظهيرة، ثم جال في أرجائها وهو يسكب سائلا ملتهبا على أرضية المكان، قبل أن يشعل فيها الفتيل وترتفع ألسنة اللهب، ثم غادر الرجل الردهة، وبعد ذلك سرعان ما تمت السيطرة على النيران المشتعلة.

وبحسب مأمور الشرطة أوسكار مارتينيز، فإن الحريق لم يخلف إصابات في صفوف أشخاص، أو أضررا مادية كبيرة.