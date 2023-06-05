فيديو: بإشارة الصمت.. جنود أوكرانيون يضعون المزيد من الغموض حول ساعة الصفر للهجوم المضاد

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو يظهر عناصر من الجنود الأوكرانيين وهم يضعون أصابعهم على شفتيهم يوم الأحد 4 يونيو/حزيران، في إشارة إلى التزام الصمت قبل عمليات الهجوم المضاد على روسيا.

وكانت كييف قد أكدت الاثنين تنفيذ "عمليات هجومية" في بعض قطاعات الجبهة، معلنة إحراز تقدم قرب مدينة باخموت المدمرة والواقعة في شرق أوكرانيا.

وكتبت غانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تطبيق تلغرام أن "العملية الدفاعية (لاوكرانيا) تشمل عمليات مضادة. من هنا، في بعض القطاعات، ننفذ عمليات هجومية".

وأضافت أن "قطاع باخموت يبقى محور العمليات القتالية. نتقدم هناك على جبهة واسعة نسبيا ونحرز نجاحات ونحتل المرتفعات. العدو في موقع دفاعي".

من جانبها، أكدت روسيا الاثنين أنها صدت هجوما واسع النطاق في شرق اوكرانيا وجنوبها، مشيرة إلى أنها كبدت الأوكرانيين خسائر جسيمة في العديد والعتاد.

وأكد قائد مجموعة فاغنر الروسية الاثنين أن قوات كييف استعادت قسما من قرية بيرخيفكا الواقع شمال باخموت.

لكن المسؤولة الأوكرانية في وزارة الدفاع لم تدل بأي معلومات عن القرى الواقعة جنوب منطقة دونيتسك وتلك المجاورة لزابوريجيا، حيث أكدت موسكو أنها صدت الجنود الأوكرانيين.