استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس" رسميا في عملية دمج "ضخمة للغاية" في سويسرا

بقلم: يورونيوز

استكمل مصرف "يو بي إس" السويسري العملاق عملية الاستحواذ على منافسه السابق "كريدي سويس"، وفق ما أعلن في رسالة مفتوحة الاثنين نشرت في صحيفة "إن زي زي" السويسرية. وأفاد المصرف قوله: "استكملنا عملية الاستحواذ القانونية على كريدي سويس"، معلنا "بدء فصل تاريخي جديد".

ويراقب عملية الدمج الضخمة للغاية زبائن وموظفون وقادة سياسيون في سويسرا عن كثب. وحذّر الرئيس التنفيذي لـ"يو بي إس" سرجيو إرموتي الجمعة من أن الشهور المقبلة ستكون "شاقّة" على الأرجح، مضيفا أنها ستترافق مع "موجة" قرارات صعبة، خصوصا في ما يتعلّق بالتوظيف.

وأُجبر أبرز مصرف في البلاد هو "يو بي إس" على الدخول في عملية الدمج، لمنع انهيار منافسه "كريدي سويس"، لكنه لم ينتظر حتى الاثنين لبدئها.

عملية دمج لأكبر مصرفين في سويسرا

وتعد عملية دمج أكبر مصرفين في سويسرا معقّدة تقنيا وسياسيا، وستفضي إلى مصرف عملاق لا يشبه أي بنك عرفته سويسرا. ويثير حجم المصرف المتمخض عن الخطوة قلق القادة السياسيين.

ويتوقع بأن تتم خسارة آلاف الوظائف بسبب ازدواجها، لكن بحسب رئيس المصرف المركزي السويسري توماس جوردان، لم يكن هناك أي حل بديل.

واجه "كريدي سويس" خطر الانهيار عندما هبطت أسعار أسهمه أكثر من 30% خلال جلسة التداول في 15 آذار/مارس، في أعقاب انهيار ثلاثة مصارف إقليمية أميركية.

تدخلت حينها الحكومة السويسرية والمصرف المركزي والهيئات الناظمة للقطاع المالي وأجبرت "يو بي إس" على إطلاق عملية استحواذ بقيمة 3,25 مليار دولار أُعلن عنها في 19 آذار/مارس.