الجناح الفرنسي سان ماكسيمان من نيوكاسل الى أهلي جدة

بقلم: يورونيوز

وسبق لأهلي جدة أن ضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية لاعبين عالميين أمثال الجزائري الدولي رياض محرز، البرازيلي فيرمينو والحارس السنغالي إدوار مندي.

انتقل الفرنسي ألان سان ماكسيمان جناح نيوكاسل الإنكليزي إلى نادي أهلي جدة السعودي كما أعلن الناديان الأحد. وذكر نادي نيوكاسل في بيان رسمي "أتم ألان سان ماكسيمان انتقاله الى النادي الاهلي. شكرا لك على كل شيء وافضل التمنيات للمستقبل".

ومن جانبه أعلن النادي الأهلي التعاقد مع ماكسيمان بعقد لمدة 3 سنوات ينتهي في صيف عام 2026. وكان اللاعب صاحب الـ 26 عاماً قد انضم لنادي نيوكاسل في موسم 2019/2020 قادماً من نادي نيس الفرنسي.

وقد سبق لأهلي جدة أن ضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية لاعبين عالميين أمثال الجزائري الدولي رياض محرز، البرازيلي فيرمينو والحارس السنغالي إدوار مندي.

ونشر ماكسيمان عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "قبل 4 سنوات ارتديت قميص نيوكاسل لأول مرة.. قد تفكر في رسالة الوداع اللطيفة ... ولكن المشاعر أعمق من أي كلمات أستطيع أن أقولها، منذ الأشهر الأولى التي التقيت خلالها بأهل هذه المدينة، فهمتهم حقًا واحتضنت شغفهم الذي لا يتزعزع".

وتابع "لقد وقعت في حب نيوكاسل وأتيحت لي فرصة رائعة للمغادرة خلال الأيام الصعبة للفريق، ولكنني فضلت البقاء من أجل إنقاذ النادي من الهبوط من الدوري الإنكليزي الممتاز، وهذا يعني لي الكثير".

وواصل "خلال تلك الأيام الصعبة كانت لدى البعض شكوك، ولكنني أؤمن دائمًا بهذا النادي وأنظر إلى وضعنا الآن، إنه رائع وسأغادر نيوكاسل كما كان ينبغي أن يكون دائمًا".