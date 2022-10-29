سويسرا: محاولة لتحطيم رقم قياسي لأطول قطار ركاب في العالم

إحياءا للذكرى 175 لنشأة سكك الحديد السويسرية، تأمل شركة "رينيان" للقطارات السويسرية تسجيل رقم قياسي نهاية هذا الأسبوع، بإطلاق أطول قطار ركاب في العالم، مكون من 25 قطارا مرتبطين معا بطول كيلومترين.

وسوف يقطع القطار مسافة عبر جبال الألب، ويقطع جسورا ضخمة ثم يمر عبر أنفاق، على طريق التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

القطار الذي يظهر في الشريط المصور وهو يقطع طريقه عبر جبال الألب، هو مجرد جزء صغير من حجم القطار الذي سيشق طريقه بهدف تحقيق رقم قياسي في سجل الأرقام القياسية العالمية.

يوم السبت (2022/10/29) سوف ينطلق قطار أطول بنحو 25 مرة من القطار المصور في هذا الشريط، وعلى متنه العديد من الركاب، الذين يأملون أن يكونوا أنفسهم جزءا من اللحظة التاريخية المنتظرة.

وتمتد المناطق الريفية التي سيقطعها القطار خلال محاولة تحطيم الرقم القياسي، على مسار ألبولا/برنينا لمنظمة للتراث العالمي لليونسكو، من بريدا إلى برغون، وعلى مسار جسر لاندفاسر.

لقد بيعت تذاكر الرحلة، ولكن شركة "رينيان" لسكك الحديد تأمل أن تكون هناك حشود، ويكون هناك جو احتفالي في القرى التي سيمر بها القطار، الموصول بشبكة كهربائية.

وكانت الشركة تعرضت لضربة مالية قاسمة زمن انتشار وباء كوفيد-19، فقدت خلالها 30% من مبيعاتها، عندما انخفض عدد المسافرين بسبب الإغلاق. واليوم يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة "رينيان" د. ريناتو فاسياتي، أن محاولة تسجيل الرقم القياسي سيحقق اهتماما جديدا على طريق سكك الحديد، وفي الريف الجميل الذي سيمر فيه، عبر مسالك جبلية ضيقة وملتوية.

ويوضح د. فاسياتي أنه لن يتم إحداث أي تغيير على القطار أو البنية التحتية من أجل إتمام الرحلة، وإنما سيتم تكييف وضع القطار على نحو يجمع فيه 25 قطارا معا، بما يجعل جميع الأجزاء تتحرك معا، ويعني ذلك أن يقوم 25 قطارا يتألف الواحد منها من أربع عربات، بالشيء نفسه متى انطلق القطار الطويل على مساره، ويخص ذلك زيادة السرعة وكبحها بطريقة متزامنة ومتناسقة للغاية.

ويأمل فاسياتي أن ينجذب الناس من بلدان أخرى إلى هذه المنطقة السويسرية، عندما يرون جمال الريف الخلاب، خلال محاولة القطار تحطيم الرقم القياسي العالمي، ويقول إنه في بعض الأحيان سيغادر القطار نفقا من طرف، ويدخل في الآن نفسه بداية نفق آخر، وإن ذلك سيكون مذهلا، على حد تعبيره.

وتترقب الشركة السويسرية تحقيق الإنجاز خلال الساعات المقبلة، قائلة إنها أجرت كل ما يلزم بالسلامة، وبالجدوى الفنية للرحلة على مدى الأشهر الماضية، والآن هي ماضية قدما لتسجيل الرقم القياسي العالمي.