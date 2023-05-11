اللجنة البرلمانية للأمن في سويسرا تفتح الطريق أمام تخفيف القيود على تصدير الأسلحة

بقلم: يورونيوز

رفضت سويسرا حتى الآن طلبات من عدة دول تتمحور حول تصدير المواد العسكرية إلى أوكرانيا بسبب القانون الحالي.

حددت لجنة السياسة الأمنية التابعة للبرلمان السويسري، اليوم الخميس، مسار التخفيف المحتمل لقانون الأسلحة السويسري، والمتعلق بتصدير الأسلحة، وهو اقتراح مقدّم من عدد من النواب.

وأعلن رئيس اللجنة البرلمانية فيرنر سالزمان أنه يدعم كل المبادرات النيابية المماثلة. ولا يزال يتعين الموافقة على التعديلات المحتملة من قبل البرلمان السويسري.

ورفضت سويسرا حتى الآن طلبات من عدة دول تتمحور حول تصدير المواد العسكرية إلى أوكرانيا بسبب القانون الحالي.

وقال سالزمان: "نوقشت مسألة تصدير المواد العسكرية السويسرية إلى أوكرانيا بشكل مكثف في البرلمان لبعض الوقت، وهي في انتظار الإجراءات القانونية المُقبلة".