EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

سويسرا

اللجنة البرلمانية للأمن في سويسرا تفتح الطريق أمام تخفيف القيود على تصدير الأسلحة

رئيس اللجنة البرلمانية فيرنر سالزمان
رئيس اللجنة البرلمانية فيرنر سالزمان   -  Copyright  Anthony Anex/' KEYSTONE / ANTHONY ANEX
بقلم:  يورونيوز

رفضت سويسرا حتى الآن طلبات من عدة دول تتمحور حول تصدير المواد العسكرية إلى أوكرانيا بسبب القانون الحالي.

حددت لجنة السياسة الأمنية التابعة للبرلمان السويسري، اليوم الخميس، مسار التخفيف المحتمل لقانون الأسلحة السويسري، والمتعلق بتصدير الأسلحة، وهو اقتراح مقدّم من عدد من النواب.

وأعلن رئيس اللجنة البرلمانية فيرنر سالزمان أنه يدعم كل المبادرات النيابية المماثلة. ولا يزال يتعين الموافقة على التعديلات المحتملة من قبل البرلمان السويسري.

ورفضت سويسرا حتى الآن طلبات من عدة دول تتمحور حول تصدير المواد العسكرية إلى أوكرانيا بسبب القانون الحالي.

وقال سالزمان: "نوقشت مسألة تصدير المواد العسكرية السويسرية إلى أوكرانيا بشكل مكثف في البرلمان لبعض الوقت، وهي في انتظار الإجراءات القانونية المُقبلة".

مواضيع إضافية

دراسة: التغطية الإعلامية لبحوث أزمة المناخ تعزز "إنكار" المشكلة

تنديدًا بتغير المناخ.. ناشطات سويسريات يمشين 224 كيلومترًا على الأقدام

باحثون سويسريون: طريقة نقرك على الكمبيوتر تكشف مستوى إجهادك في العمل