شاهد: بمبلغ 38.1 مليون دولار.. بيع أقدم وأكمل مخطوطة من الكتاب المقدس العبري في مزاد علني

بقلم: يورونيوز

تظل أغلى وثيقة تاريخية واحدة من أولى المطبوعات لدستور الولايات المتحدة، والتي باعتها دار سوذبيز بمبلغ 43 مليون دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

بيع كتاب يعتقد أنه أقدم وأكمل مخطوطة من الكتاب المقدس العبري مقابل 38.1 مليون دولار يوم الأربعاء في نيويورك، حسبما ذكرت دار المزادات "سوذبيز".

وقالت دار المزادات إن المخطوطة التي تحمل اسم ساسون "تحتوي على جميع أسفار الكتاب المقدس العبري البالغ عددها 24 سفرًا، مفقود منها 12 ورقة فقط، وتسبق أقدم كتاب مقدس عبري كامل تمامًا، مخطوطة لينينغراد، بنحو قرن".

وأضافت سوذبيز أن الكتاب المقدس، الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر أصبح أغلى مخطوطة تباع بالمزاد العلني وأغلى قطعة أثرية يهودية دينية تباع في التاريخ.

أقدم وأكمل مخطوطة من الكتاب المقدس العبري JACK GUEZ/AFP or licensors

وبعد حرب مزايدة استمرت أربع دقائق، فازت بالمزاد منظمة أمريكية غير ربحية تعتزم إهداء هذه المخطوطة إلى متحف في تل أبيب، ويرأسها الدبلوماسي الأمريكي السابق ألفريد موزيس.

وقال موزيس: "الكتاب المقدس العبري هو الكتاب الأكثر تأثيراً في التاريخ ويشكل حجر الأساس للحضارة الغربية. ويسعدني معرفة أنه ينتمي إلى الشعب اليهودي".

وبهذا المبلغ الذي دُفع، يكون هذا المزاد قد تجاوز سعر 30.8 مليون دولار الذي دفعه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس مقابل مخطوطة ليوناردو دافنشي عام 1994 باعتبارها أغلى وثيقة مكتوبة بخط اليد تم بيعها في مزاد علني.

وتظل أغلى وثيقة تاريخية واحدة من أولى المطبوعات لدستور الولايات المتحدة، والتي باعتها دار سوذبيز بمبلغ 43 مليون دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وتم بيع المخطوطة العبرية بالمزاد العلني لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا. والأربعاء، كان تقدير ما قبل البيع يتراوح بين 30 و50 مليون دولار.