شاهد: الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويفجر منزل فلسطيني

بقلم: يورونيوز

اشتبك فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في نابلس ليل الخميس، بينما دخل الجيش المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية لهدم منزل أسامة الطويل المتهم بقتل جندي إسرائيلي العام الماضي.

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش االإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة أسامة الطويل، الذي يقول الجيش إنه شارك في قتل جندي إسرائيلي العام الماضي.

وأخلت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل المجاورة له، تمهيدًا لهدمه، فجر اليوم الخميس.

وإثر ذلك، دارت مواجهات عنيفة في أماكن مختلفة من مدينة نابلس، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة آخرين، إضافة إلى 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيين يرشقون قافلة من المركبات العسكرية بالحجارة وبأجسام أخرى.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فتح أسامة الطويل وعبد الكامل جوري، وهما عضوان في جماعة "عرين الأسود" المسلحة، ومقرها نابلس، النار على الرقيب عيدو باروخ من وحدة الاستطلاع التابعة للواء المشاة ، مما أدى إلى مقتله في 11 أكتوبر 2022.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت الشاب الطويل في 13 من فبراير/ شباط الماضي، وفي 20 من الشهر ذاته، داهمت منزل عائلته في شارع المريج بمدينة نابلس، وأخذت قياساته، تمهيدًا لهدمه.