أوكرانيا تحصد أول مكاسب "الهجوم المضاد" وتحرر قرية ستوروجيف في دونيتسك

بقلم: يورونيوز

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنّ اليوم الأول من الهجوم المضاد شهد نحو 25 معركة في بلدات تقع جميعاً في منطقة دونيتسك.

أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنّ جنودها سيطروا على عدة قرى في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد ضد القوات الروسية. وأظهرت لقطات مصورة القوات الأوكرانية تحتفل بتحرير قرية ستوروجيف في دونيتسك.

وقال أحد الجنود وهو يحمل العلم الأوكراني: ""بدأت العملية حوالي الساعة الخامسة صباحاً. نزلنا من المدرعات وبدأنا الهجوم. في البداية قاوم العدو وحاول دفعنا إلى الخلف بمدفعياته، لكننا تمكنا من أخذ زمام الأمور وبدأنا بتحرير القرية ببطء، منزلاً تلو آخر، قُتل حوالي 58 روسياً خلال هذه العملية، وأُسر أربعة".

وقالت أوكرانيا، أمس الأحد، إن قواتها أحرزت تقدماً في ثلاث قرى في دونيتسك هي بلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا.