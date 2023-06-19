قال مسؤولون بريطانيون إن أوكرانيا وروسيا تعانيان بسبب العدد الكبير من القتلى في صفوف العسكريين في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد التي تقوم به كييف من أجل طرد قوات موسكو من المناطق المحتلة.
استعادت القوات الأوكرانية قرية بياتيخاتكي على الجبهة الجنوبية، حسبما قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على شبكات التواصل الاجتماعي الاثنين.
وأشارت ماليار إلى "تحرير ثماني بلدات" في المجموع هذا الشهر منذ بدء الهجوم المضاد واستعاد الجيش الأوكراني 113 كيلومترًا مربعًا.
سبعة جرحى في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا
أُصيب سبعة أشخاص بينهم طفل في ضربات أوكرانية استهدفت منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، حسبما أعلن على تلغرام حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف الاثنين.
استهدفت الضربات عدة مبان سكنية في حيّ فالويسك، وفق غلادكوف الذي نشر صورة للعبة محشوة قرب نافذة مكسورة في أحد المباني المتضررة.
وكتب غلادكوف على تلغرام "يتعرّض حي فالويسك لإطلاق نار من القوات الأوكرانية. بحسب معلومات أولية، جُرح سبعة أشخاص بينهم طفل يعاني من كسر في الترقوة"، مشيرًا إلى أن كل الجرحى أُدخلوا المستشفى.
واستهدفت ضربات أوكرانية الاثنين أيضًا قريتين في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، بحسب الحاكم رومان ستاروفويت.
وقال ستاروفويت على تلغرام "ضربت القوات الأوكرانية صباح اليوم (الاثنين) قى تيوتكينو وبوبوفو-ليجاتشي"، من دون التسبب بوقوع ضحايا، مشيرًا إلى أن الضربات تسببت بانقطاع الكهرباء بشكل جزئي وبتضرر عدة سيارات.
من جهته، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف الاثنين إسقاط مسيّرتين ليلًا فوق المنطقة التي ضمتها موسكو في العام 2014.
روسيا تعرقل إيصال المساعدات لضحايا تفجير سد كاخوفكا (الأمم المتحدة)
اتهمت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا الأحد روسيا بعرقلة إيصال المساعدات إلى ضحايا تفجير سد كاخوفكا في المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب الأوكراني.
ودُمّر في 6 حزيران/يونيو سد كاخوفكا الكهرمائي الواقع في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون، ما استدعى إجلاء آلاف السكان وأثار مخاوف من وقوع كارثة إنسانية وبيئية.
وقالت المنسقة دنيس براون في بيان إن "حكومة الاتحاد الروسي رفضت حتى الآن طلبنا الوصول إلى هذه المناطق الواقعة موقتا تحت سيطرتها العسكرية".
أضافت "الأمم المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للوصول إلى الجميع، بمن فيهم أولئك الذين يعانون عواقب التدمير الأخير للسد والذين يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة من أجل البقاء، أينما كانوا".
وحضت السلطات الروسية على "التصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
الاتحاد الأوروبي يسرع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا
قال مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون يوم الأحد في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليومية إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا دعما للهجوم المضاد على القوات الروسية.
وقال بريتون "سنكثف جهودنا لتسليم الأسلحة والذخيرة.. هذه حرب تتصاعد وتلعب (هذه الأسلحة) دورا حاسما فيها".
وأضاف "نحن نتأهب لحرب قد تستمر عدة أشهر أخرى أو حتى لفترة أطول".
زيلينسكي يشيد بالجنود "الشجعان" في يوم عيد الأب
وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد الشكر إلى الجنود "الشجعان والأشداء" الذين يحاربون لصد الهجوم الروسي، متمنيا لهم بمناسبة عيد الأب العودة من الجبهة إلى عائلاتهم.
وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي "شكرا لكل أب أوكراني، لكل عائلة أوكرانية، على جنودكم الأشداء والشجعان الذين دافعوا عن استقلال أوكرانيا ويقاتلون من أجل أن تحيا أوكرانيا".