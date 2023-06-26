بقلم: يورونيوز

صربيا تفرج عن ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو (بريشتينا)

قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي الاثنين إن صربيا أفرجت عن ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو اعتقلتهم قوات الأمن التابعة لها في منتصف حزيران/يونيو، بعدما نص قرار صادر عن محكمة صربية على ذلك.

أوقف العناصر في إقليم كوسوفو بحسب بريشتينا التي اتهمت بلغراد باختطافهم في حين أكدت الأخيرة أنهم كانوا داخل الأراضي الصربية.

ويأتي تصاعد التوتر الجديد بين بريشتينا وبلغراد في أعقاب أعمال شغب قام بها صرب في شمال كوسوفو أدت إلى إصابة 30 من عناصر قوة حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي في أواخر أيار/مايو.

وكتب رئيس وزراء كوسوفو في تغريدة "نؤكد الإفراج عن ثلاثة عناصر في الشرطة تعرضوا للخطف. رغم سعادتنا بعودتهم إلى عائلاتهم، إلا أن عمليات الخطف هذه تشكل انتهاكا خطرا لحقوق الإنسان ويجب معاقبتها".

We confirm that the 3 kidnapped police officers have been released. Even though we are joyous that they get to return to their families, this abduction consists of a serious human rights violation & must be reprimanded. The Serbian aggression must be held accountable. — Albin Kurti (@albinkurti) June 26, 2023

أوضحت المحكمة الصربية التي نظرت في قضيتهم أنه تم توجيه التهم إلى عناصر الشرطة لكنها قررت مع ذلك إنهاء توقيفهم.

وقالت المحكمة في بيان "أيدت المحكمة العليا ... الاتهام الموجه ضد (عناصر الشرطة الثلاثة) وقضت بانهاء توقيفهم".

لم تعترف صربيا بدعم من حلفائها الروس والصينيين، أبدا بالاستقلال الذي أعلنه إقليمها السابق في 2008 بعد عقد من حرب دامية بين القوات الصربية والمتمردين الألبان الانفصاليين. منذ النزاع الذي خلف 13 ألف قتيل، معظمهم من ألبان كوسوفو، تعتري العلاقات بين العدوين السابقين ازمات متتالية.

وأثار اعتقال عناصر الشرطة الثلاثة حربا كلامية بين حكومة كوسوفو وصربيا، ففي حين أكدت بريشتينا أنهم "خُطفوا" قالت بلغراد إن المجموعة التي وصفتها بأنها "إرهابية" عبرت إلى صربيا.

"رد انتقامي"

تسعى الحكومة في بريشتينا إلى القضاء على ما تقول إنه عمليات تهريب مستشرية على حدود كوسوفو الشمالية، متهمة بلغراد باللجوء إلى الجريمة المنظمة والسوق السوداء لاستغلال المناطق التي تسكنها غالبية صربية في المنطقة.

وكان كورتي قد اعتبر أن توقيف العناصر الثلاثة ربما يكون "ردا انتقاميا" على اعتقال زعيم مفترض لمجموعة شبه عسكرية صربية.

وتأتي هذه الحوادث في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين العدوين السابقين منذ تعيين بريشتينا في ايار/مايو رؤساء بلديات من ألبان كوسوفو في بلديات ذات غالبية صربية في شمال كوسوفو بعد انتخابات قاطعها الصرب.

ودعت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الجانبين إلى التهدئة بينما انتقدت واشنطن، أقرب حليف لبريشتينا، قرار كوسوفو المتعلق بتنصيب رؤساء البلديات.

وحاول الاتحاد الأوروبي خفض التوتر بتنظيم محادثات في بروكسل الأسبوع الماضي.

يعيش حوالي 120 ألف صربي في كوسوفو، البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، غالبيتهم العظمى من الألبان.

يعتبر العديد من الصرب كوسوفو مهدهم القومي والديني وما زالوا موالين إلى حدّ كبير لبلغراد.