بقلم: يورونيوز

انهيار مبنى مكون من 13 طابقاً في مدينة الإسكندرية في مصر

انهار اليوم الاثنين مبنى سكني مكون من 13 طابقاً في مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر.

وقالت صحيفة "بوابة الأهرام" الرسمية المصرية إنه يحتمل وجود ضحايا أسفل أنقاض المبنى.

وقال الحساب الرسمي لمحافظة الإسكندرية على موقع فيسبوك إن المحافظ محمد الشريف "كلف كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بالإنتقال إلى موقع الحادث".

وأضافت بأن المبنى يقع بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزة أول، ويستخدم غالبيته كشقق مصيفية.

ونقلت بوابة الأهرام عن الشريف قوله إن العقار انهار بسبب "انشطار نصفي رأسي" وأكد وجود مصاب حتى الآن.

وقالت الصحيفة إن الحادث أدى إلى تدمير عدد من السيارات كانت أسفل العقار.