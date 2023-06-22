شاهد: انفجار وحريق يخلفان عشرات المصابين ويسفران عن انهيار مبنى في باريس

وفق حصيلة أولية، أصيب حوالي 40 شخصاً بجروح متفاوتة، بينما يتمّ البحث عن مفقودَين تحت أنقاض هذا المبنى الواقع في الدائرة الخامسة، وهي منطقة فخمة في العاصمة تضمّ بشكل خاص البانتيون. ونُشر حوالى 270 من عناصر الإطفاء في مكان الحادث، وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان في مؤتمر صحافي "لم يرد اي تنبيه قبل الانفجار الذي لا نعلم مصدره".وقال عدد من شهود العيان والسكان الذين قابلتهم وكالة فرانس برس إنّهم شمّوا رائحة غاز وسمعوا صوت "انفجار كبير". من جهته، أفاد مكتب المدعي العام بأنّه تم فتح تحقيق في "إصابات غير مقصودة بسبب خرق التزام الحيطة أو السلامة". وعهد التحقيق إلى الشرطة القضائية في باريس.

وفق حصيلة أولية، أصيب حوالي 40 شخصاً بجروح متفاوتة، بينما يتمّ البحث عن مفقودَين تحت أنقاض هذا المبنى الواقع في الدائرة الخامسة، وهي منطقة فخمة في العاصمة تضمّ بشكل خاص البانتيون. ونُشر حوالى 270 من عناصر الإطفاء في مكان الحادث، وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان في مؤتمر صحافي "لم يرد اي تنبيه قبل الانفجار الذي لا نعلم مصدره".وقال عدد من شهود العيان والسكان الذين قابلتهم وكالة فرانس برس إنّهم شمّوا رائحة غاز وسمعوا صوت "انفجار كبير". من جهته، أفاد مكتب المدعي العام بأنّه تم فتح تحقيق في "إصابات غير مقصودة بسبب خرق التزام الحيطة أو السلامة". وعهد التحقيق إلى الشرطة القضائية في باريس.