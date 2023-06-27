شاهد: المسلمون في ساحل العاج يتحضرون للاحتفال بعيد "تاباسكي" بشراء الأضحية

بقلم: يورونيوز

تحتفل دول الوطن العربي والعالم الإسلامي بهذه المناسبة التي تمثل أحد أهم المواعيد التي يحتفي بها المسلمون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الذي يلي يوم وقفة عرفة أو وقفة عرفات وهي أهم مناسك الحج عند المسلمين.

ينشغل المسلمون في ساحل العاج منذ أيام بالتحضير للاحتقال بعيد "تاباسكي" وهو الأسم الذي يطلقه مسلمو العديد من الدول الإفريقية مثل السنغال وغينيا ومالي و ساحل العاج وبنين على عيد الأضحى المبارك.

وتشهد الأسواق في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ازدحاما كبيرا حيث اجتمع الناس لاختيار الأضحية التي سيذبحونها في العيد.

وأثار ارتفاع أسعار الماعز بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الجارتين مالي وبوركينا فاسو قلق المشترين هذا العام.

ويقول إبراهيم دوكوري، أحد المتسوقين بأن الأسعار المرتفعة "ليست سهلة" بالنسبة إليه.

واعتاد البائعون على استيراد الماعز من مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتوفير احتياجات السوق في ساحل العاج، إلا أن هذا الأمر لم يحدث خلال هذا العام.

وقال بائع الماعز أسان ديالو، "هذا العام، لم نقم بشراء الماعز من مالي وبوركينا فاسو والنيجر"، ولهذا السبب ارتفعت أسعارها إلى الضعف تقريبا.

ويستعد المسلمون الذين يشكلون نحو 42% من سكان ساحل العاج للاحتقال بعيد الأضحى في 28 يونيو/حزيران.

وبهذه المناسبة، يقوم المسلمون بذبح الماشية وتوزيع اللحم على الفقراء.

وتحتفل دول الوطن العربي والعالم الإسلامي بهذه المناسبة التي تمثل أحد أهم المواعيد التي يحتفي بها المسلمون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الذي يلي يوم وقفة عرفة أو وقفة عرفات وهي أهم مناسك الحج عند المسلمين.