هدية لعيد الأضحى.. مسلمون في كوسوفو يفاجئون كاثوليكياً ببيت جديد

بقلم: يورونيوز

جمع إمام في كوسوفو معونات من عائلات مسلمة، كي يتمكن من بناء بيت لشخص كاثوليكي، كان في أمس الحاجة إليه، وليهديه إياه في عيد الأضحى.

كان برينك نريكا (41 عاماً) يعيش في منزل متداعٍ مع أطفاله الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 11 عاماً، في بجيترشان، وهي قرية صغيرة تقع على بعد 80 كيلومتراً من بريشتينا عاصمة كوسوفو. تخلت عنه زوجته أيضاً العام الماضي، لأنها لم تستطع تحمل ظروف الحياة القاسية.

وعن طريق الصدفة، شاهد الإمام عبد الرحمن بيت الله في قناة محلية، الظروف السيئة التي تمر بها عائلة نريكا، ورأى صوراً لبيتهم المتهالك، وقرر حينها إطلاق حملة لجمع الأموال لهم كي يمكنهم من بناء بيت جديد.

وقال نريكا إن الإمام ساعده خلال موسم الشتاء الصعب من خلال دفع ثمن شقة في المدينة لعائلته لمدة ستة أشهر. ولم يكن هو قادراً على تحمّل مثل هذه المصاريف، لأنه عاطل عن العمل، يعتمد على وظائف يومية متفرقة، ويعيش على المعونات التي تقدمها له الجمعيات الخيرية.

وخلال عيد الأضحى، فاجأ الإمام نريكا بجولة في البيت الجديد، الذي توشك أشغال البناء فيه على الاكتمال، كي يتسلم المفاتيح ويبدأ مع أسرته حياة جديدة، وقال الإمام بيت الله إن "الكرم ومد يد العون لضغاف الحال من أخلاق الإسلام، خاصة في هذا العيد، الذي تقام فيه أعظم وأكبر فريضة عند المسلمين وهي فريضة الحج".

ويشرف الإمام عبد الرحمن بيت الله على منظمة غير حكومية إسلامية، جمعت تبرعات تقدّر بحوالي 25 ألف يورو (27 ألف دولار أمريكي) من عائلات مسلمة وشركات محلية. واستعانت بشركة إنشاءات وافقت على التطوّع لبناء بيوت للفقراء، كما دعمت البلدية جهود الإمام بمبلغ 5000 يورو (5500 دولار أمريكي)، عن كل منزل يشرف على بنائه. ومنزل نريكا هو الحادي عشر الذي يتم تشييده من خلال هذه المبادرة.