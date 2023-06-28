حاول أن يهرب من الموت فلقي نحبه.. نهاية مأساوية لثور حاول الفرار عشية عيد الأضحى في مصر

بقلم: يورونيوز

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قهقهة المتفرجين وكلماتهم الساخرة، ووصفوا هذا التصرف بـ "غير أخلاقي".

أثار مقطع مصور يوثق لحظة سقوط ثور من سطح منزل في مصر وسخرية الحاضرين في المكان والذين بدوا مستمتعين بما حدث له غضبا واسعا في الشارع المصري.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قهقهة المتفرجين وكلماتهم الساخرة، ووصفوا هذا التصرف بـ "غير أخلاقي".

ورغم المعرفة المسبقة بمصير الثور الذي كان يتحضر للذبح بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بأول أيامه اليوم، إلا أن سقوطه بهذا الشكل كان موجعا بحسب مستخدمي المنصات الرقمية.

وتساءل البعض عن الضرر الذي كان من الممكن أن يحدث لو سقط الثور على أحد المارة في الشارع.

وبينما كان يحاول الهرب من الذبح، عشية عيد الأضحى، سقط الثور من سطح منزل بارتفاع 4 طوابق في دمنهور بمحافظة البحيرة شمال مصر، وارتطم بشكل مدو على رأسه. ويظهر الثور قبل ثوان من سقوطه وهو مكبل بالقيود ويجاهد محاولًا القفز.