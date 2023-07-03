الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في بداية عملية واسعة في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّه يقصف أهدافًا في مدينة جنين بالضفّة الغربيّة المحتلّة في إطار "عمليّة واسعة لمكافحة الإرهاب" أدّت بحسب وزارة الصحّة الفلسطينيّة إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر.

وتُعتبر مدينة جنين ومخيّم اللاجئين المجاور لها مسرحًا منتظمًا لمواجهات بين القوّات الإسرائيليّة والفلسطينيّين.

وقالت وزارة الصحّة الفلسطينيّة إنّ "مواطنًا قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في قصف الاحتلال (الإسرائيلي) لجنين".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنّ قوّاته قصفت "مركز عمليّات مشتركة" زعم أنّه يشكّل مركز قيادة لمقاتلين من "كتيبة جنين"، وهي وحدة مسلّحة.

وقال الجيش إنّ العمليّة فجر الاثنين استهدفت موقعًا "للمراقبة والاستطلاع"، فضلًا عن منشأة لتخزين الأسلحة ومخبأ لمَن زعم أنّهم مُسلّحون نفّذوا هجمات على أهداف إسرائيليّة خلال الأشهر الأخيرة.

من جهته، قال محمود السعدي مدير جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين لوكالة فرانس برس إنّ هناك قصفًا من الجوّ وعمليّة من البرّ.

وأضاف "قُصفت منازل ومواقع عدّة... الدخان يتصاعد من كلّ مكان".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيّة في بيان إنّ "كلّ الخيارات مفتوحة لضرب العدوّ ردًّا على عدوانه في جنين".

وأضافت "جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات"، محمّلةً "العدوّ الصهيوني كامل المسؤوليّة عن كلّ ما سيترتّب على هذا العدوان".