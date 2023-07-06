توقيف 9 أشخاص في هولندا وألمانيا بتهمة الانتماء إلى داعش

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات أن تسعة أشخاص من آسيا الوسطى اعتقلوا في ألمانيا وهولندا يوم الخميس فيما يتعلق بخطط مزعومة لشن هجمات في ألمانيا تماشيًا مع أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية.

قال ممثلو ادعاء فيدراليون ألمان إن سبعة رجال اعتقلوا في ألمانيا متهمون بتأسيس جماعة متشددة ودعم تنظيم داعش.

وأضافوا أن الجميع كانوا يعرفون بعضهم البعض لفترة طويلة ولديهم آراء إسلامية متطرفة وجاؤوا إلى ألمانيا بشكل متزامن إلى حد ما من أوكرانيا بعد وقت قصير من شن روسيا الغزو العام الماضي.

ويعتقد أن المشتبه بهم قد شكلوا قبل عام مجموعة تهدف إلى تنفيذ عمليات وهجمات في ألمانيا بحسب الادعاء العام، الذي أكد كذلك أن المجموعة كانت على اتصال مع "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان".

كما أضاف الادعاء في بيان، أن أفراد المجموعة حاولوا شراء أسلحة، كما قاموا بجمع الأموال وتحويلها إلى داعش.

هولندا توقف عنصرين

في هولندا، قالت النيابة العامة إن رجلاً طاجيكيًا يبلغ من العمر 29 عامًا وزوجته القرغيزية البالغة من العمر 31 عامًا، وكانا يعيشان في البلاد منذ العام الماضي، اعتقلا للاشتباه في ارتكابهما أعمالًا تحضيرية لهجمات. كما يشتبه في انتماء الرجل لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت النيابة في بيان إن الشرطة تشتبه في أن الرجل "تلقى أمرًا بالتخطيط لهجوم إرهابي". وقالت إن الخطط كانت خطيرة بما يكفي لكي يتدخل المدعون، رغم أنها "لم تكن ملموسة بعد".

وقال ممثلو الادعاء الألمان إن الرجل الذي اعتقل في هولندا ينتمي إلى المجموعة التي شكلها المشتبه بهم الآخرون.

وتمت الاعتقالات في ألمانيا في مواقع مختلفة في ولاية شمال الراين وستفاليا المتاخمة لهولندا. وتعرف المدعون الألمان على الرجال الذين تم اعتقالهم هناك وهم المواطن التركماني آتا أ، المواطن القرغيزي أبرورجون ك، والمواطنون الطاجيك محمد شوجو أ، نور الدين ك، شمشود ن.، سعيد س. ورابوني ز.

لم يتم الكشف عن أسمائهم الكاملة بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية.