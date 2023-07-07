الجزائر تقدم 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

بقلم: يورونيوز

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون قرّر "منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار، للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية، وذلك إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي".

أعلنت الرئاسة الجزائرية الجمعة تلقي الرئيس عبد المجيد تبون رسالة شكر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد قراره مساء الخميس تقديم إعانة مالية قدرها 30 مليون دولار، للمساهمة في إعادة إعمار مدينة جنين، التي تعرضت لاقتحام واسع لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف البيان أن العملية العسكرية التي قُتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي، "ألحقت دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين، الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة".

والجمعة تلقى تبون رسالة من الرئيس محمود عباس عبر له فيها عن "شكره الجزيل، وعرفان الشعب الفلسطيني على المساهمة المالية العاجلة، لإعادة إعمار ما دمره الاعتداء الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وكانت القوات الإسرائيلية شنت فجر الاثنين أوسع اقتحام لها منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة، شارك فيها عدد كبير من الجنود والمدرعات بمؤازرة مسيّرات شنت هجمات جوية وجرافات عسكرية.