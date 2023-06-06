أوكرانيا تُجلي سكانا وتقول إن 16 ألف شخص في "منطقة حرجة" بعد تدمير جزء من سد كاخوفكا
أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين بمكاسب ميدانية حقّتها قواته قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، وسخر من رد الفعل "الهستيري" لموسكو التي أعلنت صد هجمات واسعة النطاق.
وجاء في رسالة وجّهها زيلينسكي بالفيديو "نرى إلى أي حد ترد روسيا بشكل هستيري على كل المكاسب التي نحققها في هذا القطاع، وعلى كل المواقع التي نسيطر عليها. العدو يدرك أن أوكرانيا ستنتصر".
السلطات الموالية لموسكو تؤكد أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية غير مهددة
السلطات الموالية لموسكو تنفي أن تكون أي بلدة كبرى مهددة بالفيضانات بعد انفجار سد كاخوفكا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا خطر نووي آني" في محطة زابوريجيا
أوكرانيا تحذر بأن خطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا "يزايد بسرعة" بعد انفجار سد كاخوفكا (كييف)
فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو عقب انفجار سد كاخوفكا
قال مسؤول أوكراني الثلاثاء إن فيضانات غمرت عدة قرى "كليا أو جزئيا" عقب الانفجارات التي دمرت قسما من سد كاخوفكا في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وقد بدأت عمليات إجلاء.
وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي "هناك حوالى 16 ألف شخص في المنطقة الحرجة على الضفة اليمنى لمنطقة خيرسون" مشيرا إلى فيضانات في ثماني مناطق على طول نهر دنيبرو.
أوكرانيا تتّهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا لإبطاء هجومها (الرئاسة)
اتّهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا صباح الثلاثاء بـ "تفجير" سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون (جنوب) لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له.
وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في رسالة موجّهة إلى الصحافيين "هدف الإرهابيين واضح: وضع عقبات أمام الأعمال الهجومية للقوات الأوكرانية"، فيما تتّهم روسيا كييف باستهداف السد وتدميره جزئيا.
أوكرانيا تُجلي سكانا وتقول إن 16 ألف شخص في "منطقة حرجة" بعد تدمير جزء من سد كاخوفكا
فولوديمير زيلينسكي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
دمر جزء من سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء في مناطقة خيرسون التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا الثلاثاء جراء انفجارات تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتحمل مسؤوليتها.
من جهته، اتهم الجيش الأوكراني في بيان روسيا بتدبير انفجار على السد، ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن، على ما أعلن رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام، منددا بـ"جريمة حرب".
رئيس مجموعة فاغنر يصف الحصيلة الروسية للخسائر الأوكرانية بأنها "تخيلات"
وصف رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين الثلاثاء حصيلة الخسائر الأوكرانية التي أعلنتها روسيا بعد تأكيدها صد هجومين كبيرين في يومين، بأنها "تخيلات".
وقال بريغوجين على تلغرام "إنها مجرد تخيّلات".
وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنها صدّت هجومين أوكرانيين واسعي النطاق الأحد والاثنين في جنوب منطقة دونباس وقتلت "أكثر من 1500 جندي أوكراني" ودمرت "28 دبابة".
من جهتها، لم تقدّم الحكومة الأوكرانية التي أعلنت تحقيق مكاسب قرب مدينة باخموت في شرق البلاد، أي حصيلة.
وقال بريغوجين ساخرا من الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف إن قتل 1500 جندي في يوم واحد هو مذبحة ... إذا جمعنا كل الأرقام التي قدمها كوناتشنكوف سنكون قد دمّرنا كوكب الأرض برمّته خمس مرات".
وعادة ما يطلق بريغوجين تصريحات لاذعة ينتقد فيها هيئة الأركان العامة الروسية التي يتهمها خصوصا بعدم توفير ذخيرة كافية لمقاتلي فاغنر الذين كانوا في الخطوط الأمامية في المعارك حول باخموت.
انفجار دمّر جزئيا سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء في جنوب أوكرانيا (السلطات التابعة لموسكو)
أعلنت السلطات التي نصبتها موسكو في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا الثلاثاء أن سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء دمر جزئيا جراء "عدة ضربات" أوكرانية.
Shocking footage shows explosions at #NovaKakhovka dam on #Dnipro River this morning. 11 out of 28 spans have been destroyed, and 80 towns may fall into the flooding zone. The cooling system of Zaporizhzhya NPP reactors is under threat.#RussiaIsATerroristStatepic.twitter.com/NLrsEwTRkl— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) June 6, 2023
وكتب رئيس بلدية نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف على تلغرام أن "ضربات عدة استهدفت سد كاخوفكا" خلال الليل مؤكدا أنها دمرت صمامات بوابات السد وتسببت في "دفق مياه خارج عن السيطرة".
New footage of the destroyed Nova Kakhovka dam pic.twitter.com/tafFBn88bf— Faytuks News Δ (@Faytuks) June 6, 2023
Very up close footage of the destroyed Nova Kakhovka dam. pic.twitter.com/vQYjfMbMNU— OSINT-Eye (@OSINT_Eye_) June 6, 2023
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