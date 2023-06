أعلنت السلطات التي نصبتها موسكو في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا الثلاثاء أن سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء دمر جزئيا جراء "عدة ضربات" أوكرانية.

Shocking footage shows explosions at #NovaKakhovka dam on #Dnipro River this morning. 11 out of 28 spans have been destroyed, and 80 towns may fall into the flooding zone. The cooling system of Zaporizhzhya NPP reactors is under threat.#RussiaIsATerroristStatepic.twitter.com/NLrsEwTRkl