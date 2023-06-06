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فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو عقب انفجار سد كاخوفكا

قال مسؤول أوكراني الثلاثاء إن فيضانات غمرت عدة قرى "كليا أو جزئيا" عقب الانفجارات التي دمرت قسما من سد كاخوفكا في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وقد بدأت عمليات إجلاء.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي "هناك حوالى 16 ألف شخص في المنطقة الحرجة على الضفة اليمنى لمنطقة خيرسون" مشيرا إلى فيضانات في ثماني مناطق على طول نهر دنيبرو.

