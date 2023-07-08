شاهد: مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا

بقلم: يورونيوز

انطلقت مسيرة سلام كبيرة يوم السبت في غابات شرق البوسنة، إحياء لذكرى مذبحة سريبرينيتشا عام 1995، وهي المذبحة الوحيدة المعترف بها في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

والمسيرة التي بلغ طولها 100 كيلومتر (60 ميلًا) تعيد كل عام رسم الطريق الذي سلكه الرجال من المجموعة العرقية البوسنية، والتي تتكون أساسًا من المسلمين، أثناء محاولتهم الفرار من سريبرينيتشا بعد أن استولت عليها قوات صرب البوسنة.

وقال المنظمون إن ما يقرب من 4000 شخص شاركوا في مسيرة هذا العام.

المسيرة في البوسنة AP Photo

ويأتي هذا الحدث مع استمرار التوترات العرقية في البوسنة مع استمرار صرب البوسنة في الضغط من أجل مزيد من الاستقلال عن البوسنة.

وقال ريسيد درفيسيفيتش، الذي كان من بين الذين فرّوا في عام 1995: "آتي إلى هنا لأتذكر أخي وأصدقائي رفاق الحرب، الذين لقوا حتفهم هنا".

وأضاف: "أعتقد أن من واجبي القيام بذلك وحماية ذكرياتنا وحراستها."

واندلعت الحرب في البوسنة عام 1992 بعد تفكك يوغوسلافيا السابقة وشن صرب البوسنة تمردًا واستيلاء على الأراضي لتشكيل دولة خاصة بهم والانضمام إلى صربيا.

وقتل أكثر من 100 ألف شخص قبل انتهاء الحرب عام 1995 في اتفاق سلام بوساطة أمريكية.

وفي يوليو/ تموز 1995، فصلت القوات الصربية أكثر من 8000 من الذكور البوسنيين عن زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم، وطاردوهم في الغابات حول سريبرينيتشا قبل أن تقتل من ألقت القبض عليه.

وألقى جنود صرب البوسنة جثث الضحايا في العديد من المقابر الجماعية المنتشرة في أنحاء البلدة الشرقية في محاولة لإخفاء الأدلة على الجريمة.