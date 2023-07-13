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عاجل. سوريا تفتح معبرا رئيسيا للمساعدات الى مناطق سيطرة المعارضة (سفير)

مخيمات ضمن مناطق سيطرة المعارضة في سوريا
مخيمات ضمن مناطق سيطرة المعارضة في سوريا Copyright Ghaith Alsayed/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

سوريا تفتح معبرا رئيسيا للمساعدات الى مناطق سيطرة المعارضة (سفير)

أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ الخميس أن ستسمح بعبور المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى، المعبر الحدودي الرئيسي من تركيا الى مناطق لا تسيطر عليها دمشق في شمال غرب البلاد، والمغلق منذ الإثنين بعد عدم تمديد آلية إدخالها.

وقال صباغ للصحافيين في نيويورك إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدة الانسانية الى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 13 تموز/يوليو".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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