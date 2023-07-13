بقلم: يورونيوز

سوريا تفتح معبرا رئيسيا للمساعدات الى مناطق سيطرة المعارضة (سفير)

أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ الخميس أن ستسمح بعبور المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى، المعبر الحدودي الرئيسي من تركيا الى مناطق لا تسيطر عليها دمشق في شمال غرب البلاد، والمغلق منذ الإثنين بعد عدم تمديد آلية إدخالها.

وقال صباغ للصحافيين في نيويورك إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدة الانسانية الى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 13 تموز/يوليو".