بطولة كأس العالم للمشردين تنظم في الولايات المتحدة لأول مرة

بقلم: يورونيوز

تتنافس في الدورة هذا العام فرق من أربعين دولة، بما فيها أوكرانيا، التي يمثلها فريق مكون من عناصر شردوا من ديارهم بسبب الحرب الدائرة مع روسيا. ويسدل الستار على هذه البطولة يوم السبت.

على مدى أسبوع كامل تستضيف مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بطولة كأس العالم للمشردين، ويمكن للمشاركين في هذه التظاهرة الدولية أن ينسوا لبعض الوقت مشاكلهم، ويركزا على أجواء المنافسة.

هؤلاء يشاركون في كأس العالم للمشردين في الولايات المتحدة التي تحتضن لأول مرة هذه المنافسات، لكن حدث انطلاق البطولة الأول بادئ الأمر، كان قبل عشرين عاما.

ما من لاعب يلعب اليوم في هذا الميدان، إلا وعاني الأمرين من التشرد خلال العامين الماضيين. ويقول المنظمون إن الهدف من البطولة هو مساعدة اللاعبين على تحسين حياتهم، وتغيير نظرة الجمهور بخصوص التشرد.

ويشعر عديد اللاعبين بالامتنان إلى هذه التظاهرة الرياضية التي جمعتهم، حتى يكونوا جزءا من فريق، يتلقون من خلاله المساعدة في إيجاد مسكن قار، والتخطيط للعثور على عمل أو الدخول إلى المدرسة.