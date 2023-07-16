ناشط بارز بحزب الليكود الحاكم "يفخر بحرق 6 ملايين من اليهود الأشكناز" ونتنياهو يقصيه

بقلم: يورونيوز

نأى حزب الليكود الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه عن الناشط البارز إيتسيك زرقا لإعرابه عن "الفخر" بمقتل ستة ملايين من اليهود الأشكيناز بمحارق ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

وكان زرقا قد صرخ في وجه المتظاهرين المناهضين للإصلاح القضائي المقترح من قبل حكومة نتنياهو قائلاً "يجب أن يحترق ستة ملايين (أشكينازي) آخرين" خلال مظاهرة لمؤيدي الحكومة مساء السبت في شمال إسرائيل.

وقال الزرقا خلال وقوفه بجانب متظاهرين يحملون لافتة كُتب عليها الشعب يطالب بالإصلاح القضائي" وعلم حركة ليهافا اليمينية المتطرفة: "الأشكينازيون، أتمنى أن تحترقوا في الجحيم. لم يمت ستة ملايين (أشكينازي) بدون سبب. أنا فخور. لو فقط أُحرق ستة ملايين آخرين".

وتم تصوير زرقا خلال قوله تلك الشعارات في فيديو انتشر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما وضع الليكود في موضع حرج.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أمر اليوم الأحد رئيس الحزب تسوري سيسو بإخراج زرقا من الليكود بشكل رسمي. وقال رئيس الوزراء: "لن نقبل مثل هذا السلوك المخزي بحركة الليكود".

ولكن زوجة زرقا نفت لاحقاً لقناة (كان) الإسرائيلية طرد زوجها من الحزب، مضيفة أن "نتنياهو تحدث مع زرقا و"كل شئ على ما يرام".

وقالت إن زوجها اعتذر عن الواقعة "وهذا كل ما في الأمر".

ونفى حزب الليكود بعد ذلك تواصل نتنياهو مع زرقا.