اكدت روسيا الاحد أنها تصدت لعشر مسيّرات أوكرانية على الاقل، اطلقت على شبه جزيرة القرم قرب سيباستوبول، المقر العام للأسطول الروسي في البحر الاسود والذي سبق أن استهدف بهجمات مماثلة.
اعلنت أوكرانيا الأحد أن قواتها في موقع دفاعي في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة كوبيانسك في شرق البلاد.
وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار "مدى يومين، شن العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي"، مضيفة أن "معارك شرسة تقع والمواقع (...) تتغير مرارا في اليوم الواحد".
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية:
يلين ترفض "المقايضة" بين الدعم غير المنقطع لأوكرانيا ومساعدات دول الجنوب
حاولت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد في اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع في الهند تهدئة المخاوف من أن يأتي الدعم الهائل لأوكرانيا على حساب المساعدات للدول النامية.
وقالت يلين في مؤتمر صحافي في غانديناغار في غرب الهند "أرفض فكرة مقايضة" بين هاتين المسألتين وهما في الواقع مرتبطتان ببعضهما بشكل وثيق.
وأضافت أن "الأولوية الرئيسية" هي "مضاعفة دعمنا لأوكرانيا" لأن "إنهاء هذه الحرب هو أولاً وقبل كل شيء واجب أخلاقي، وأفضل أمر يمكننا القيام به للاقتصاد العالمي أيضا"، مكررة بذلك تصريحات أدلت بها قبل قمة مجموعة العشرين في بالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ويجتمع وزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع في الهند لمناقشة تخفيف عبء ديون البلدان النامية وإصلاحات مصرفية والضرائب المفروضة على الشركات المتعددة الجنسية وكذلك أوكرانيا، قبل اجتماع مماثل لمجموعة العشرين الإثنين والثلاثاء.
وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا - أكبر بلدين مصدرين للقمح في العالم - صدمة في الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وتنتهي الاثنين مفاعيل اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية التي تمر عبر البحر الأسود، وترفض موسكو حتى الآن تمديده.
وأكدت يلين الأحد أن الحرب "غير المشروعة" التي شنتها روسيا على أوكرانيا هي أحد أسباب تفاقم المديونية الهائلة للدول النامية.
ودول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) مصممة على دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا لصد الغزو الروسي، كما ذكرت خلال الأسبوع الجاري في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس.
بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس "ناجحاً"
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد للجيش الاوكراني الذي بدأ في حزيران/يونيو لم يحرز نجاحا في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق اوكرانيا وجنوبها.
وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية بثت الاحد إن "كل محاولات العدو اختراق دفاعنا (...) باستخدام مخزون استراتيجي خصوصا، لم تنجح طوال مدة الهجوم. العدو لم يحقق نجاحا".
واكد أن وضع القوات الروسية على الجبهة "ايجابي".
واوضح الرئيس الروسي "أن قواتنا تتصرف ببطولة. بطريقة لم يتوقعها الخصم، أنها حتى تهاجم في قطاعات معينة وتسيطر على مواقع أكثر أهمية".
الجمعة، اقر رئيس الادارة الرئاسية الاوكرانية اندريه يرماك بأن الهجوم المضاد لكييف "لا يحرز تقدما سريعا"، مؤكداً أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغطا على كييف في هذا الصدد.
الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في حزيران/يونيو مدعوماً بأسلحة ثقيلة قدمها الغرب، يتقدم ببطء في مواجهة القوات الروسية التي كان لديها متسع من الوقت لإقامة دفاعات قوية، ولا سيما زرع حقول ألغام، مع امتلاكها لقوة نيران كبيرة تسمح بقصف القوات الأوكرانية.
وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الأحد استمرار العمليات الهجومية في اتجاه مدينتي ميليتوبول وبيرديانسك اللتين تحتلهما روسيا في جنوب أوكرانيا.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الروسية تقدّمت مسافة 1,5 كلم في قسم من الجبهة قرب ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
أوكرانيا تعلن "تقدما تدريجيا" قرب باخموت
أعلنت كييف الاحد أنها تحرز تقدما قرب مدينة باخموت في شرق البلاد والتي سيطرت عليها القوات الروسية في ايار/مايو الفائت بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.
وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تلغرام "نحرز تقدما تدريجيا في منطقة باخموت. هناك تقدم يومي في الجهة الجنوبية حول باخموت. وفي الجهة الشمالية، نحاول الحفاظ على مواقعنا (لأن) العدو يهاجم".
موسكو تعلن التصدي لهجوم بمسيّرات في القرم
اكدت روسيا الأحد، أنها تصدت لعشر مسيّرات أوكرانية على الأقل، أطلقت على شبه جزيرة القرم قرب سيباستوبول، المقر العام للأسطول الروسي في البحر الاسود والذي سبق أن استهدف بهجمات مماثلة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين مع تعطيل خمس أخرى عبر انظمة التشويش.
كذلك، أكدت الوزارة تدمير مسيرتين بحريتين للجيش الأوكراني.
وأضافت "لا ضحايا ولا اضرار بعد إحباط هذا الهجوم الارهابي".
من جهته، أورد الحاكم الروسي لسيباستوبول ميخائيل رازفوجاييف على تلغرام أنه تم التصدي لطائرة مسيرة عاشرة فوق البحر الاسود بواسطة أنظمة تشويش الكتروني.
وسيباستوبول هي الميناء الرئيسي للاسطول الروسي في البحر الاسود. ومنذ بدء الهجوم على اوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تعرضت القرم التي ضمتها موسكو في 2014 لهجمات بمسيرات جوية وبحرية.
أوكرانيا ترفع اليقظة على الحدود مع بيلاروس تحسبا لتهديد فاغنر
يقف أوليغ مرتديا زيا عسكريا مموها وحاملا بندقية كلاشنيكوف عند معبر حدودي مغلق بين أوكرانيا وبيلاروس، ويؤكد أنه يلتزم اليقظة رغم أنه لم ير حتى الآن أي اشارة لحضور مقاتلي فاغنر على الطرف المقابل من الحدود.
وأعلن الجيش الأوكراني تعزيز حماية الحدود مع بيلاروس بحفر خنادق وزرع ألغام، بعد الأخبار عن انتقال عدد من مقاتلي فاغنر إلى البلد المجاور اثر تمردهم الفاشل في روسيا.
يقوم أوليغ (26 عاما) بدورية في معبر سلافوتيش الحدودي المغلق منذ 24 شباط/فبراير من العام الماضي، عندما دخلت القوات الروسية منطقة تشيرنيغيف (شمال) من بيلاروس في بداية الغزو، ويقول إن أوكرانيا مستعدة "لصد" القوات الروسية بما في ذلك فاغنر.
يضيف العسكري متحدثا لوكالة فرانس برس "منذ تعرضنا للطعن في الظهر من أراضي بيلاروس، لا نستبعد... احتمال وجود بعض التحركات أو نشر مقاتلين من فاغنر على الأراضي البيلاروسية".
لا يزال الغموض يحيط بمصير قوات المجموعة العسكرية الروسية منذ إبرام اتفاق بين موسكو ومينسك ينص على انتقال عناصر من فاغنر إلى بيلاروس.
وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية الجمعة أن بعضهم على الأقل وصل وباتوا يعملون "مدربين" لجيشها.
لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قلل من أهمية هذه الخطوة، قائلا إن أوكرانيا "تراقب من كثب التطورات هناك من منظور أمني، وفي الوقت الحالي، لا تهديدات كبيرة".
موسكو تطالب بالإفراج الفوري عن رجل دين كبير محتجز في أوكرانيا
طالبت روسيا يوم السبت بالإفراج الفوري عن رجل دين أرثوذكسي كبير محتجز في كييف للاشتباه في تأجيجه كراهية الأديان وتبرير الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقضت محكمة في كييف يوم الجمعة باحتجاز المطران بافلو تمهيدا لمحاكمته. وبافلو هو أحد كبار رموز الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وخضع للإقامة الجبرية منذ أبريل نيسان.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "نطالب بالامتثال الصارم من جانب النظام الحاكم في كييف للالتزامات القانونية الدولية وبالإفراج الفوري عن المطران بافلو الذي يعاني من مرض خطير وبتوفير الرعاية الطبية الملائمة له".
ووصفت زاخاروفا احتجازه بأنه "مظهر آخر للتعسف السياسي وانعدام القانون" وربطت المسألة بتحركات أوكرانيا لطرد رهبان أرثوذكس من دير شهير في كييف.
موسكو تقول إنها أحبطت هجمات على شخصيّتين إعلاميتين
أعلنت أجهزة الأمن الروسية السبت أنّها منعت اغتيال مارغريتا سيمونيان أحد الأصوات الرئيسية في الماكينة الإعلامية التابعة للكرملين، وكسينيا سوبتشاك وهي مؤثرة شهيرة تنتقد الهجوم في أوكرانيا.
وقالت أجهزة الأمن الروسية في بيان إنّها اعتقلت في اليوم السابق في موسكو وفي منطقة ريازان الروسية، أعضاء مجموعة من النازيين الجدد تُسمّى "الفقرة 88" تمّ تجنيدهم من قبل الأجهزة الأوكرانية مقابل المال، لقتل هذين الهدفين.
لم تتمكّن وكالة فرانس برس من تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.
غير أنّ كسينيا سوبتشاك قالت عبر حسابها على تلغرام "إذا كانت هذه هي الحقيقة، فشكراً لكلّ الإدارات المعنية. ولكن إذا لم يكن ذلك صحيحاً، وكانت الفكرة هي وضعي في الجملة ذاتها مع سيمونيان، فهذه مجرّد دناءة معتادة".
ونشرت أجهزة الأمن الفدرالية صوراً تُظهر اعتقال عدد من المشتبه بهم، بالإضافة إلى أسلحة وكتُب عن النازية تم ضبطها خلال هذه الاعتقالات.
وتعدّ مارغريتا سيمونيان التي تشغل منصب رئيسة تحرير شبكة "آر تي" التلفزيونية، واحدة من أشهر الوجوه في مجال الإعلام، بالتزامن مع الهجوم في أوكرانيا.
أمّا كسينيا سوبتشاك فهي ابنة رئيس بلدية سانت بطرسبورغ السابق أنتولي سوبتشاك الذي كان معلّم فلاديمير بوتين. وتملك قناة على موقع "يوتيوب" حيث تحظى بشعبية كبيرة في روسيا وغالباً ما تنتقد السلطات.
ولم تخفِ سوبتشاك معارضتها للهجوم في أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير 2022. وكانت قد غادرت الأراضي الروسية بشكل موقت عدّة مرّات منذ بدء النزاع.
ودانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان السبت "محاولة جديدة لشنّ هجوم إرهابي" من قبل "نظام كييف".
وتطاول هجمات أو محاولات اغتيال بشكل شبه منتظم ناشطين روسا يدعمون الهجوم في أوكرانيا. وتتهم موسكو السلطات الأوكرانية بالوقوف وراء الأمر، لكن الأخيرة تنفي أو لا تعلّق على هذه الحوادث.
رئيس كوريا الجنوبية يتعهّد "توسيع نطاق" المساعدات لأوكرانيا
تعهّد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول السبت "توسيع نطاق" المساعدات الإنسانية والعسكرية غير الفتّاكة التي تقدّمها بلاده إلى كييف، وذلك خلال أول زيارة له إلى أوكرانيا.
تلتزم كوريا الجنوبية منذ أمد بعيد سياسة تقضي بعدم توفير أسلحة لمناطق تشهد نزاعات قائمة، وقد أصرت على التقيّد بسياستها هذه على الرغم من مناشدة الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين وأوكرانيا نفسها إياها تقديم مزيد من الدعم.
في أعقاب اجتماع عقده مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف قال الرئيس الكوري الجنوبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مضيفه إن سيول "ستوسع نطاق الإمدادات التي أقرت العام الماضي حينما قدّمنا لوازم على غرار الخوذ والسترات الواقية من الرصاص".
وأعلن يون أن قيمة المساعدات الإنسانية ستُرفع إلى 150 مليون دولار في العام 2023، أي بزيادة قدرها 50 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
في المؤتمر الصحافي قال زيلينسكي "أشكركم على المحادثات الهادفة. أشكركم على دعمكم القوي".
وتابع زيلينسكي "تحدّثنا في كل ما هو مهم لكي يعيش الشعب حياة طبيعية وآمنة".
وتوجّه الرئيس الأوكراني بالشكر إلى نظيره الكوري الجنوبي على "مبادراتكم الجديدة لتوفير مساعدات مالية وتقنية وإنسانية لأوكرانيا".
كذلك رحّب زيلينسكي بتوفير سيارات ومعدات لنزع الألغام "لمساعدتنا في إنقاذ الأرواح".
بوتين : الهدف "الرئيسي" من اتفاق الحبوب الأوكرانية "لم يتحقق"
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية الساري حتى 17 تموز/يوليو، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب افريقيا سيريل رامابوزا.
وذكر الكرملين أن "فلاديمير بوتين أشار إلى أن التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد".
واضافت الرئاسة الروسية في بيان اصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية "أن الهدف الرئيسي للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق".
يأتي ذلك غداة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الوسيط بين كييف وموسكو، أن نظيره الروسي "يتفق" معه على مبدأ تمديد الاتفاق الحيوي بشأن الحبوب الأوكرانية. لكن الكرملين لم يؤكد هذه التصريحات.
وكان بوتين قد أعرب الخميس عن أسفه لأن أيا من المطالب الروسية لم يلق استجابة خلال مفاوضات تمديد الاتفاق.
زيارة غير معلنة للرئيس الكوري الجنوبي إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي
وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بزيارة غير معلنة لأوكرانيا السبت، على ما قال مكتبه، حيث توجّه إلى بلدة بوتشا قبل لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "جال الرئيس أولًا في بلدة بوتشا التي شهدت مجزرة قرب العاصمة كييف، ومدينة إربين حيث تركّز الهجمات بالصواريخ على المناطق السكنية المدنية"، مشيرًا إلى أن يون سوك يول سيلتقي زيلينسكي في وقت لاحق السبت.
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