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شاهد: بوتين يدعو الروس إلى المشاركة في الانتخابات المحلية عقب إدلائه بصوته عبر الإنترنت

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Copyright MIKHAIL METZEL/AFP
بقلم:  يورونيوز
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تمتدّ انتخابات الأقاليم في روسيا، التي يتم تنظيمها لاختيار حكّام ونواب محليين ومسؤولين بلديين، على مدار ثلاثة أيام من الجمعة إلى غاية يوم الأحد، من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت.

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصوته عبر الإنترنت السبت في الانتخابات المناطقية التي تجري في روسيا وتستمرّ ثلاثة أيام، داعياً الروس إلى أن يحذوا حذوه ويشاركوا في الاقتراع. وقال بوتين في مقطع فيديو نشره الكرملين، "أدعو سكان المناطق التي تجرى فيها الانتخابات حالياً إلى المشاركة".

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وأضاف الرئيس الروسي وهو يجلس أمام جهاز الكمبيوتر في مكتبه، "...الإجراءات الانتخابية منظمة ببلادنا بأكثر الطرق راحة ممكنة".

وتمتدّ انتخابات الأقاليم في روسيا، التي يتم تنظيمها لاختيار حكّام ونواب محليين ومسؤولين بلديين، على مدار ثلاثة أيام من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد، من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت، وفقاً للسلطات.

كذلك، يمكن التصويت عبر الإنترنت في الكثير من المناطق الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

وهذا العام، نظّمت روسيا أيضاً انتخابات في أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرتها، وهي زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك. وقال بوتين قبل أن يصوّت عبر الإنترنت "آمل أن يظهر كلّ واحد منكم نهجاً مدنياً مسؤولاً".

ويُعتبر الأحد اليوم الرئيسي لهذه الانتخابات إذ يشهد عادة تدفّقًا أكبر للناخبين. ومن المقرّر أن تُعلن النتائج الأولى خلال الليل من الأحد إلى الاثنين، بحسب اللجنة الانتخابية المركزية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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