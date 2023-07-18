أوكرانيا تفعّل الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا
أعلنت السلطات الأوكرانية تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا الساحلية في وقت مبكر الثلاثاء، بعد ساعات على رفض روسيا تمديد العمل باتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانىء البحر الأسود.
وقال سيرغي براتشوك المتحدث باسم منطقة أوديسا العسكرية على تلغرام "أوديسا. العمل القتالي للدفاع الجوي مستمر".
وتضم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا موانىء أساسية لاتفاق تصدير الحبوب الذي انتهت مدة صلاحيته بين موسكو وكييف.
وقال أوليغ كيبر رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا على تلغرام إن روسيا "تهاجم جنوب أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية"، محذرا السكان بضرورة البقاء في الملاجئ.
وأكدت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا إن روسيا "تهاجم المناطق الجنوبية بمسيّرات هجومية".
كما أُطلقت صافرات الإنذار في ميكولايف وخيرسون وزابوريجيا ودونيتسك وخاركيف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.
وأغلقت روسيا العام الماضي الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بواسطة سفن حربية، إلى أن سمح الاتفاق الذي تم توقيعه في تموز/يوليو 2022 بتأمين مرور صادرات الحبوب إلى الاسواق الدولية.
أوكرانيا تعلن تضرر "منشآت مرفئية" جراء هجوم صاروخي على أوديسا
أعلنت أوكرانيا الثلاثاء تعرض "منشآت مرفئية" لأضرار جراء هجوم صاروخي شنّته روسيا ليل الإثنين الثلاثاء استهدف منطقة أوديسا الساحلية، بعد ساعات من انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب.
وقالت القيادة العملية الأوكرانية في جنوب البلاد في بيان إن "ستة صواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود في اتجاه أوديسا"، مشيرة الى أن الدفاعات الجوية أسقطتها لكن حطامها "أدى الى تضرر منشآت مرفئية وعدد من المنازل الخاصة".
روسيا تعلن إسقاط 28 مسيرة فوق القرم
أسقطت روسيا 28 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ليلا على ما أفادت وزارة الدفاع الروسية ومسؤول محلي الثلاثاء.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن 17 مسيّرة أرسلتها القوات الأوكرانية "دُمرت" و 11 أخرى "حُيدت" بالوسائل الإلكترونية.
وأشارت إلى عدم وقوع إصابات او أضرار.
وقال حاكم القرم المعين من جانب ورسيا سيرغي اكسيونوف عبر تلغرام إن 28 مسيّرة اسقطت أو دمرت خلال الليل الماضي.
وأكد عدم سقوط ضحايا كذلك.
بايدن سيبحث اليوم مع موفد الفاتيكان في ملف أوكرانيا
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل هذا اليوم الثلاثاء موفدا للفاتيكان للتباحث في "الحرب الوحشية" الدائرة في أوكرانيا.
وسيزور الكاردينال ماتيو ماريا تسوبي وهو رئيس أساقفة بولونيا ورئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي، البيت الأبيض في 18 تموز/يوليو "بطلب من البابا فرنسيس"، وفق بيان الرئاسة الأميركية.
وتابع البيان "سيتباحث الرئيس بايدن والكاردينال تسوبي في المعاناة الواسعة النطاق الناجمة عن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا".
وأضاف بيان الرئاسة الأميركية أن بايدن وتسوبي "سيبحثان أيضا في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والكرسي الرسولي لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين وفي تركيز الكرسي البابوي المنصب على الترحيل القسري لأطفال أوكرانيين على يد مسؤولين روس".
وكان الفاتيكان قد أعلن أنّ موفده سيزور واشنطن من الإثنين ولغاية الأربعاء، وذلك بعد أسابيع من زيارته كلاً من كييف وموسكو.
غوتيريش يحذر
سارع الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحذير من أنّ مئات الملايين في العالم "سيدفعون الثمن" من جراء قرار روسيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "نتيجة ما قامت به روسيا اليوم من استخدام الغذاء كسلاح... سيكون جعل وصول الغذاء الى الأمكنة التي في حاجة ماسة إليه أكثر صعوبة، إضافة الى زيادة الأسعار"، مضيفا "خلاصة القول إن (ما حصل) غير مقبول".
ودانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "بشدة" إعلان موسكو واصفة إياه بـ"الوقح".
كما دانت باريس القرار الروسي، مطالبة موسكو بـ"وقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي".
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