أوكرانيا تفعّل الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا

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بايدن سيبحث اليوم مع موفد الفاتيكان في ملف أوكرانيا



أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل هذا اليوم الثلاثاء موفدا للفاتيكان للتباحث في "الحرب الوحشية" الدائرة في أوكرانيا.

وسيزور الكاردينال ماتيو ماريا تسوبي وهو رئيس أساقفة بولونيا ورئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي، البيت الأبيض في 18 تموز/يوليو "بطلب من البابا فرنسيس"، وفق بيان الرئاسة الأميركية.

وتابع البيان "سيتباحث الرئيس بايدن والكاردينال تسوبي في المعاناة الواسعة النطاق الناجمة عن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا".

وأضاف بيان الرئاسة الأميركية أن بايدن وتسوبي "سيبحثان أيضا في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والكرسي الرسولي لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين وفي تركيز الكرسي البابوي المنصب على الترحيل القسري لأطفال أوكرانيين على يد مسؤولين روس".

وكان الفاتيكان قد أعلن أنّ موفده سيزور واشنطن من الإثنين ولغاية الأربعاء، وذلك بعد أسابيع من زيارته كلاً من كييف وموسكو.

