جدل واسع بعد منع نقابة الموسيقيين المصريين إقامة حفل لترافيس سكوت بأهرامات الجيزة

بقلم: يورونيوز

تشنّ مصر حملة ضد ما تعتبره تحريفاً لتاريخها، بما يستهدف تيارات مدعومة خصوصاً من شخصيات من الأميركيين السود تؤكد ارتباط الحضارة الفرعونية بالأفارقة ذوي البشرة السوداء.

بعد أن أثار حفل لـ "الرابر" الأمريكي الشهير ترافيس سكوت كان من المقرر إحياؤه في 28 تموز/يوليو الحالي في مجمع أهرامات الجيزة قرب القاهرة، ضجة واسعة في مصر خلال الأيام الماضية، وقسم الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، حسمت نقابة المهن الموسيقية الجدل وأعلنت منع إقامة الحفل، معللة قرارها بتنافي ما يقدّمه الفنان مع "تقاليد" الشعب المصري.

وعارض فنانون مصريون ورجال أعمال القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية الذي جاء بعد بيع التذاكر كاملة بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إقامة الحفل.

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في تغريدة نشرها على تويتر على هذا القرار، قائلا "الخطأ لا يكمن في قرار إلغاء الحفل، لكنّه في السماح بإقامته ثم التراجع عنه، فذلك يُفقد مصر صدقيتها في التزام التعاقدات، وتكبّد المنظّم خسائر رهيبة وإعلان الحفل رافقته دعاية عالمية ضخمة لمصر، فقدناها بهذا الإلغاء، مع العلم أنّه غنّى في السعودية والإمارات! للعلم لا مصلحة لي في هذا".

بدوره، اعتذر الفنان المصري عمرو سعد، في منشور على فيسبوك من "الرابر" الأمريكي، وكتب : " إلغاء ترخيص حفلة ترافيس سكوت في مصر هو خطأ فادح ومش من حق أي حد ياخد قرارت للمصريين أو يتكلم باسمهم. وأنا فنان مصري باعتذر لهذا المغني العالمي ولنجوم العالم ومتابعيهم اللي ممكن يشوفوا المصريين بشكل رجعي ومتخلف. وبقول ليهم أن مصر أكبر من كده بكتير وان الشعب ده شعب عاشق لضيوفه وكريم وأن مصر هي أرض الفنون والحضارات".

والثلاثاء، أوضحت نقابة المهن الموسيقية، التي تتمتع بحق الإشراف على الحفلات أو بث الأعمال الموسيقية في البلد العربي الأكثر تعداداً بالسكان، في بيان أنها "رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات، إلا أنها قد حددت شروطاً وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري".

وأضافت النقابة "بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية" من "أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة"، تَقرّر "إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".

لكن البيان لم يحدد ماهية هذه "الطقوس" التي نسبها إلى ترافيس سكوت، أحد أبرز الأسماء في موسيقى الهيب هوب الأمريكية، والذي يُجري حالياً جولة عالمية.

في المقابل، خرجت أصوات مصرية عدة كانت قد اتهمت مغني الراب الأمريكي بممارسة "طقوس شيطانية" وتصرفات غير لائقة خلال حفلاته، تشيد بالقرار الصادر وتشكر نقابة المهن على حرصها على الحفاظ على تقاليد مصر.

ويستضيف مجمع الأهرام قرب العاصمة المصرية بانتظام، حفلات لنجوم موسيقيين عالميين، كان بينهم فرقة الهيب هوب الأمريكية "بلاك آيد بيز" في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وقلّما تعارض النقابة إقامة مثل هذه الحفلات، لكنها تقوم في المقابل منذ سنوات بحملات ضد أنواع من الغناء الشعبي المصري، خصوصاً فرق الراب ومؤدّي الأغنيات المعروفة بـ"المهرجانات".

كما تشنّ مصر حملة ضد ما تعتبره تحريفاً لتاريخها، بما يستهدف تيارات مدعومة خصوصاً من شخصيات من الأمريكيين السود تؤكد ارتباط الحضارة الفرعونية بالأفارقة ذوي البشرة السوداء.