بتهمة انتهاك قواعد المنشطات.. إيقاف أموسان حاملة الرقم القياسي العالمي في 100 متر

بقلم: يورونيوز

أوقفت النيجيرية توبي أموسان، حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 100 م حواجز، مؤقتًا لاتهامها بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات، وفق ما أعلنت وحدة النزاهة لألعاب القوى الاربعاء، ما يثير الشكوك حول مشاركتها في بطولة العالم الشهر المقبل.

وقالت العداءة في منشور على إنستغرام "وَجهت إليّ وحدة النزاهة في ألعاب القوى اليوم تهمة انتهاك مزعوم لقاعدة بسبب التغيب عن ثلاثة اختبارات في 12 شهرًا".

وأعلنت الوحدة من جهتها أن "المحكمة التأديبية" ستجتمع لهذه القضية "قبل بطولة العالم لألعاب القوى" المقررة في بوادبست بين 19 و28 آب/أغسطس.

وحققت النيجيرية الرقم القياسي العالمي خلال بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين الاميركية العام الماضي (12.12 ثانية).

وتعهدت العداءة البالغة من العمر 26 عامًا بحل هذه المسألة قبل نسخة هذا العام "أنوي محاربة هذه التهمة وستحكم محكمة مكونة من 3 محكمين في قضيتي قبل انطلاق بطولة العالم الشهر المقبل".

تابعت بطلة العالم "أنا رياضية نظيفة (بأحرف كبيرة)، وأُختبر بانتظام (ربما أكثر من المعتاد) من قبل وحدة النزاهة، لقد تم اختباري في غضون أيام من "الاختبار الثالث الذي فُوّت" لدي ثقة في أن هذه المسألة سيتم حلها لصالحي وأنني سأشارك في بطولة العالم".

شاركت أموسان الاحد في لقاء سيليسيا ضمن الدوري الماسي في بولندا وحققت رقمًا قياسًا في اللقاءات بزمن 12.34 ث.

في لقاء غولدن سبايك في جمهورية التشيك الشهر الماضي، احتلت المركز الثالث وخسرت أمام بطلة أولمبياد طوكيو ياسمين كاماتشو-كوين من بورتوريكو التي حققت الفوز بزمن 12.42 ث.

عندما سُئلت عن تحسين الرقم القياسي العالمي قالت "لا شيء مستحيل و(النزول الى) 11 ثانية؟ بالتأكيد".

لكنها كانت أقل ثقة بشأن الجدل القائم حول رفع علوّ الحواجز لإعطاء الأولوية للتقنية على حساب السرعة.

قالت أموسان التي يبلغ طولها 1.56 م "لا تفعلوا ذلك، لا ترفعوا الحواجز. من فضلكم".