نشر فيديو يُزعم أنه لقائد مجموعة فاغنر وسط قواته في بيلاروس

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

نشرت قناة على تطبيق تلغرام مرتبطة بمرتزقة فاغنر يوم الأربعاء مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر فيه رئيسها يفغيني بريغوجين وهو يخاطب مقاتلين في بيلاروس.

في الفيديو، سُمع رجل يُزعم أنه بريغوجين يرحب بالمقاتلين في بيلاروس.

وذكر أيضًا أن فاغنر ستتدرب في بيلاروسيا وستواصل عملها في إفريقيا، مضيفًا أن المقاتلين قد يعودون إلى أوكرانيا لاحقًا.

لم يتم التحقق من التصريحات وموقع وتاريخ الفيديو بشكل مستقل.

قالت بيلاروسكي هاجون، وهي مجموعة ناشطة بيلاروسية تراقب تحركات القوات في بيلاروسيا، إن قافلة من أكثر من 100 مركبة تحمل الأعلام الروسية ورايات فاغنر دخلت البلاد هذا الأسبوع، متجهة نحو معسكر ميداني قدمته السلطات البيلاروسية على الشركة.

وضمت القافلة شاحنات ثقيلة ومقطورات مع معدات بناء من بين مركبات أخرى.

في الشهر الماضي، اجتاح مرتزقة بريغوجين بسرعة مدينة "روستوف أون دون" بجنوب روسيا واستولوا على المقر العسكري هناك دون إطلاق رصاصة واحدة، قبل أن يصلوا إلى مسافة 200 كيلومتر (125 ميلاً) من موسكو في "ثورة" استمرت أقل من 24 ساعة.