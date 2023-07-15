رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف بزيارة غير معلنة.. والجيش الروسي يُعمل كل قوته لوقف الهجوم المضاد

في الأثناء، اعترف رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك الجمعة بأن الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف "لا يحرز تقدما سريعا"، لكنه نفى التعرض لأي ضغوط من الحلفاء الغربيين.
في زيارة غير معلنة وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى أوكرانيا السبت حيث توجّه إلى بلدة بوتشا قبل لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
إلى ذلك قال الرئيس الأوركاني في كلمته الليليلة اليومية إن الجيش الروسي يسعى جاهدا بكل ما اوتي من قوة لصد الهجوم المضاد منع تقدم الوحدات الأوكرانية
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زيارة غير معلنة للرئيس الكوري الجنوبي إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي
وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بزيارة غير معلنة لأوكرانيا السبت، على ما قال مكتبه، حيث توجّه إلى بلدة بوتشا قبل لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "جال الرئيس أولًا في بلدة بوتشا التي شهدت مجزرة قرب العاصمة كييف، ومدينة إربين حيث تركّز الهجمات بالصواريخ على المناطق السكنية المدنية"، مشيرًا إلى أن يون سوك يول سيلتقي زيلينسكي في وقت لاحق السبت.
زيلينسكي: الجيش الروسي يرمي بكل ثقله لمنع القوات أوكرانيا من مواصلةالهجوم المضاد
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين من أن روسيا تلقي بكل ثقلها في حملة لمنع القوات الأوكرانية من مواصلة هجومها المضاد، في الوقت الذي أفاد فيه جنرال كبير بإحراز تقدم جديد على الجبهة الجنوبية.
لكن المحللين العسكريين الأوكرانيين أشاروا إلى أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في محاولتها التقدم جنوبا.
وتركز على السيطرة على قرى في الجنوب الشرقي في حملة باتجاه بحر آزوف ومناطق قريبة من مدينة باخموت الشرقية التي استولت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد معارك استمرت لعدة أشهر.
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية بعد أن ترأس اجتماعا مع كبار القادة "علينا جميعا أن نفهم بوضوح شديد وبأكبر قدر ممكن من الوضوح أن القوات الروسية في أراضينا الجنوبية والشرقية تبذل كل ما في وسعها من أجل إيقاف جنودنا".
الأمم المتحدة تنتظر رد روسيا مع قرب انتهاء العمل باتفاق البحر الأسود
قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما زال ينتظر ردا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح بتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود إلى ما بعد يوم الاثنين.
وآخر سفينة تبحر بموجب اتفاق البحر الأسود يجري تحميلها في ميناء أوديسا الأوكراني. ولم توافق روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ 27 يونيو حزيران وسينتهي أجل سريان المبادرة يوم الاثنين إذا لم توافق موسكو على تمديدها.
وهددت روسيا مرارا بالانسحاب من اتفاق الحبوب، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا وأبرم في يوليو تموز 2022، بسبب عدم تلبية مطالب تتعلق بتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة إلى الخارج. وأوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم.
وصدرت أوكرانيا بموجب الاتفاق أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى. وشكت روسيا من عدم وصول ما يكفي من تلك الحبوب إلى الدول الفقيرة، لكن الأمم المتحدة تقول إن تلك الدول استفادت من مساعدة المبادرة في خفض أسعار الأغذية بأكثر من 20 بالمئة عالميا.
مقاتلو فاغنر يتحولون إلى "مدربين" عسكريين في بيلاروسeuronewsبدأ مقاتلو مجموعة فاغنر العسكرية العمل "كمدربين" لقوات الدفاع الإقليمية في بيلاروس، حسبما أعلنت مينسك الجمعة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تمرد فاغنر الفاشل في روسيا.
بوتين يفيد أن بريغوجين رفض اقتراحا عرضه عليه
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اقترح أن يخدم عناصر فاغنر تحت إمرة قائد آخر من هذه المجموعة المسلحة لكن قائدها يفغيني بريغوجين رفض هذا العرض، بعد تمرده القصير.
وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" تفاصيل عن اجتماعه في 29 حزيران/يونيو في الكرملين مع بريغوجين وقادة مجموعة فاغنر.
وأوضح بوتين "كان بإمكان عناصر فاغنر أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يستمروا بالخدمة . ما كان شيء ليتغير بالنسبة لهم. كانوا ليُوضعوا تحت إمرة شخص يكون قائدهم الفعلي خلال تلك الفترة".
ما هو الاقتراح الذي عرضه بوتين على بريغوجين ورفاقه ورفضه رئيس مجموعة فاغنر؟euronewsأوضح بوتين "كان بإمكان عناصر فاغنر أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يستمروا بالخدمة. ما كان شيء ليتغير بالنسبة لهم. كانوا ليُوضعوا تحت إمرة شخص يكون قائدهم الفعلي خلال تلك الفترة".
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 مسيّرة روسية من أصل 17 خلال الليل
أعلن سلاح الجو الأوكراني الجمعة أنه أسقط 16 مسيّرة متفجرة من أصل 17 أطلقتها روسيا خلال الليل الماضي.
وأوضح الجيش الأوكراني عبر تلغرام أن روسيا هاجمت بين مساء الخميس وصباح الجمعة "أوكرانيا بواسطة 17 مسيّرة قتالية من نوع شاهد 136/131 إيرانية الصنع من الجنوب الشرقي" مؤكدا أنه دمر 16 منها.
أوكرانيا تلقت تعهدات بمساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو خلال قمة الناتو
قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف الخميس إن الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.
وكتب ريزنيكوف على تويتر عقب القمة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة ليتوانيا "الاجتماعات في فيلنيوس كانت مثمرة للغاية".
وقال "ستتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو من الشركاء الدوليين".
وذكر على تويتر أن سبع دول قدمت حزم مساعدات عسكرية في فيلنيوس حيث أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة من الاجتماعات مع قادة أجانب.
الحبوب الأوكرانية محور محادثات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي في 17 تموز/يوليو يشكل محور اجتماع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعقد في جنوب بروكسل.
ويأتي الاجتماع الذي بدأ الخميس وينتهي الجمعة في لا هولب، بينما رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه "لم يؤخذ في الاعتبار" أي من طلبات موسكو خلال مفاوضات تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.
وقالت فون دير لايين بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الكرة في ملعب الرئيس بوتين"، معتبرة أن "روسيا تتحمل مسؤولية تمديد الاتفاق وإلا ستكون نتيجة ذلك انعدام الأمن الغذائي العالمي".
من جهته، قال غوتيريش أن شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ضرورية "من أجل إعادة بناء علاقة ثقة مع العالم النامي".
وأضاف أن "التعددية مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى: لإحلال السلام وحماية الكوكب والقضاء على الجوع"، مؤكدا أنه "ليس لدينا دقيقة واحدة يمكن أن نضيعها".
وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها لا ترى "أي سبب" لتمديد الاتفاقية، واشتكت من عقبات أمام تسليمها منتجات زراعية.
واستهدفت سلسلة من الهجمات الروسية ليل الثلاثاء الأربعاء محطة حبوب في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا التي تضم ثلاثة موانئ رئيسية لتصدير الحبوب.
وكانت "المبادرة حول الحبوب في البحر الأسود" وقعت في تموز/يوليو 2022 في اسطنبول مع روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة. وقد سمحت بتصدير حوالى 33 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا على الرغم من الحرب.
بوتين: انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يفاقم التوترات الدولية
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يفاقم التوترات على الساحة الدولية، بعدما تعهدّ التكتّل الدفاعي تقاربًا أوثق مع كييف في قمة في فيلنيوس هذا الأسبوع.
وقال بوتين "أنا متأكد من أن ذلك لن يزيد أمن أوكرانيا بحدّ ذاتها، وسيزيد من هشاشة العالم بشكل عام وسيؤدي إلى توتر إضافي على الساحة الدولية".
واعتبر الرئيس الروس أن الصواريخ الغربية التي تتلقاها كييف لم تغيّر بشكل جذري مسار القتال في ساحة المعركة في أوكرانيا.
وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي "نعم تتسبب بأضرار لكن لا شيء حاسم يحدث في مناطق القتال حيث استُخدمت (هذه الصواريخ). الأمر نفسه ينطبّق على الدبابات الأجنبية الصنع".
وقال بوتين إن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي تنتهي مدتها في 17 تموز/يوليو والتي لا تزال روسيا متردّدة بشأن تمديدها عجزت عن تلبية المطالب الروسية.
وأضاف: "أودّ أن أشدّد على أن شيئًا لم يحدث، أبدًا. العمل أحادي الجانب"، مضيفًا "سنفكّر بما يمكننا فعله، لدينا بضعة أيام متبقية".