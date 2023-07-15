رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف بزيارة غير معلنة.. والجيش الروسي يُعمل كل قوته لوقف الهجوم المضاد

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زيلينسكي: الجيش الروسي يرمي بكل ثقله لمنع القوات أوكرانيا من مواصلةالهجوم المضاد

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين من أن روسيا تلقي بكل ثقلها في حملة لمنع القوات الأوكرانية من مواصلة هجومها المضاد، في الوقت الذي أفاد فيه جنرال كبير بإحراز تقدم جديد على الجبهة الجنوبية.

لكن المحللين العسكريين الأوكرانيين أشاروا إلى أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في محاولتها التقدم جنوبا.

وتركز على السيطرة على قرى في الجنوب الشرقي في حملة باتجاه بحر آزوف ومناطق قريبة من مدينة باخموت الشرقية التي استولت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد معارك استمرت لعدة أشهر.

AP

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية بعد أن ترأس اجتماعا مع كبار القادة "علينا جميعا أن نفهم بوضوح شديد وبأكبر قدر ممكن من الوضوح أن القوات الروسية في أراضينا الجنوبية والشرقية تبذل كل ما في وسعها من أجل إيقاف جنودنا".