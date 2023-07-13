أظهرت صورة نُشرت على الحساب الرسمي للإدارة العسكرية في كييف على تلغرام، غرفة في مبنى مرتفع دُمر جزء من جدارها في منطقة دارنيتسكي.
أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين على الأقل جراء غارات بطائرات مسيّرة روسية استهدفت كييف، في ثالث ليلة على التوالي تتعرض فيها العاصمة الأوكرانية لهجمات حيث سُمع دوي انفجارات في جميع أنحائها.
وتأتي هذه الضربة تزامنًا مع اجتماع حلف الناتو في ليتوانيا، حيث تم الاتفاق على منح أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة الغزو الروسي.
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أوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيّرة روسية وصاروخي كروز خلال الليل
أعلنت أوكرانيا الخميس أنها أسقطت 20 مسيّرة هجومية روسية وصاروخي كروز في ضربات استهدفت كييف ومناطق أخرى من البلاد لليلة الثالثة على التوالي.
وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات: "قمنا بعملية دفاع جوي ناجحة. دمرنا 20 مسيّرة من طراز شاهد. أسقطنا كل تلك التي كانت تحلق. ودمرنا أيضًا صاروخي كروز من طراز كاليبر".
استراليا تعتبر تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة "مسألة معقدة"
أعلن وزير الدفاع الأسترالي الخميس أن مطلب كييف تعزيز قدراتها القتالية الجوية يشكل "مسألة معقدة"، ملقيًا بظلال من الشك على اقتراح لدعم الجيش الأوكراني بطائرات حربية قديمة.
وعززت أستراليا دعمها لأوكرانيا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في ليتوانيا، حيث تعهدت بإرسال 30 عربة مشاة مدرعة إضافية من طراز "بوشماستر" تبلغ قيمتها 67 مليون دولار أميركي.
لكن كييف كانت قد استفسرت من أستراليا أيضا عن وضع عشرات الطائرات المقاتلة المتقاعدة من طراز أف-18 التي يمكن أن تعطي دفعا قويا لأوكرانيا ضد سلاح الجو الروسي.
وقال وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارليس إن المحادثات بشأن تزويد أوكرانيا بالطائرات "جارية"، لكنها أصعب بكثير من أشكال الدعم العسكري الأخرى.
وأضاف لشبكة "آي بي سي" الوطنية "الطائرات أصبحت مسألة أكثر تعقيدا بكثير"، متابعا "الوضع المتعلق بالطائرات بالغ التعقيد، لكننا سنواصل إجراء محادثات مع أوكرانيا حول ذلك".
وأكد "ما نقدمه وما نفعله يجب أن يكون عمليا وينبغي أن يحدث فرقا".
وفي حزيران/يونيو أبلغ السفير الأوكراني في كانبرا المسؤولين الأستراليين عن اهتمام كييف بطائراتها من طراز أف-18، وتقدم بطلب للحصول على معلومات عنها.
وأرسلت القوات الجوية الملكية الأسترالية أسطولها المكون من 71 طائرة مقاتلة من طراز أف-18 إلى التقاعد بين عامي 2019 و2021، حيث استعاضت عنها بطائرات أف-35 الحديثة.
ويقدّر محللون عسكريون وجود قرابة 40 طائرة حاليا في المخازن، على الرغم من أنه ليس واضحا عدد المقاتلات الجاهزة للطيران.
وتملك أوكرانيا حاليا نحو 82 طائرة حربية وهجومية، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت أستراليا أنها ستنشر مؤقتا طائرات استطلاع من نوع "ويدجتيل إي-7آي" إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر لمراقبة خطوط الإمدادات إلى أوكرانيا.
مقتل شخص وإصابة أربعة على الأقل في قصف بطائرات استهدف كييف ليلًا
أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين على الأقل جراء غارات بطائرات مسيّرة روسية استهدفت كييف، في ثالث ليلة على التوالي تتعرض فيها العاصمة الأوكرانية لهجمات حيث سُمع دوي انفجارات في جميع أنحائها.
وقال بيان للإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام "الليلة وقع هجوم مكثف بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية الصنع".
وأضاف البيان أن طائرات "شاهد" الايرانية المتفجرة "دخلت العاصمة من اتجاهات مختلفة"، وجرى إسقاط "نحو عشر طائرات" في المجال الجوي للمدينة.
وتابع أنه تم الإبلاغ عن سقوط حطام في خمس مناطق، مشيرا إلى أن امرأة تبلغ 19 عاما ورجلا يبلغ 23 عاما نقلا إلى المستشفى بسبب إصابتهما بشظايا.
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن خدمات الطوارئ استجابت لمكالمات من مناطق سولوميانسكي وشيفتشينكيفسكي وبوديلسكي ودارنيتسكي في أعقاب وقوع "انفجارات في العاصمة".
وأضاف على تلغرام "في منطقة بوديلسكي، وخلال عمل رجال الإطفاء على اخماد النيران في مبنى سكني، عثر على جثة شخص واحد".
وأشار كليتشكو إلى أن شخصين آخرين عولجا في موقع القصف في منطقة شيفتشينكيفسكي.
وقال إن الحرائق اندلعت في مبنى في منطقة شيفتشينكيفسكي وآخر في منطقة بوديلسكي، مضيفا أن خدمات الطوارئ موجودة في الموقعين.
وأظهرت صورة نُشرت على الحساب الرسمي للإدارة العسكرية في كييف على تلغرام، غرفة في مبنى مرتفع دُمر جزء من جدارها في منطقة دارنيتسكي.
وحذر سلاح الجو الأوكراني في بيان أن التهديد بتعرض المدن للقصف بطائرات مسيّرة روسية لا يزال قائما.
بايدن التقى في ليتوانيا زعيمة المعارضة البيلاروسية
التقى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء في فيلنيوس، زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وانتقلت تيخانوفسكايا للإقامة في ليتوانيا بعد انتخابات الرئاسة البيلاروسية عام 2020، والتي ادعت الفوز فيها على ألكسندر لوكاشينكو.
وأكد البيت الأبيض أن لقاء بايدن بتيخانوفسكايا يعكس "التزام الولايات المتحدة المتواصل بالدفاع عن حقوق الانسان، بما يشمل حرية التعبير، والانتخابات الحرة والنزيهة في بيلاروس".
ويحكم لوكاشينكو حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيلاروس منذ زهاء ثلاثة عقود، وشهد عهده إسكات الأصوات المعارضة وقمع الصحافة المستقلة.
ويأتي لقاء الأربعاء بعدما أدى لوكاشينكو الشهر الماضي دور الوسيط بين بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد إعلان الأخير تمردا مسلحا على القيادة العسكرية في موسكو.
وكانت تيخانوفسكايا قالت الأسبوع الماضي إنها تلقت رسالة من شخص مجهول تفيد بأن زوجها المسجون سيرغي تيخانوفسكي الذي لم تتلق منه أي نبأ منذ آذار/مارس، قد توفي في السجن.
وكان تيخانوفسكي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية في آب/أغسطس 2020 ضد لوكاشينكو، لكنه أوقف وأودع السجن قبل موعد الاقتراع. وخاضت زوجته الانتخابات بدلا منه، وتم الحكم عليها غيابيا بالسجن 15 عاما.