كان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن في وقت سابق حالة تأهب جوي في ميكولايف وأوديسا ومناطق أخرى، مشيرا إلى رصده إطلاق "صواريخ" باتجاه منطقة أوديسا.
أصيب 11 شخصا في قصف ليلي روسي استهدف مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون في ساعة مبكرة من صباح الخميس.
وتقع ميكولايف على البحر الأسود وتبعد نحو 170 كيلومترًا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وكانت مرارًا هدفًا للقوات الروسية منذ غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
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عشرون جريحا في قصف روسي على مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين
قصفت روسيا في وقت مبكر من الخميس مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين مما أسفر عن جرح عشرين شخصا على الأقل، كما ذكرت السلطات المحلية.
وكتب حاكم منطقة ميكولاييف فيتالي كيم على تلغرام أن "الروس ضربوا وسط المدينة. النيران مشتعلة في مرآب ومبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق".
وأضاف أن "18 شخصا في المجموع جرحوا أدخل تسعة منهم، بينهم خمسة أطفال، المستشفى وانتشل شخصا من تحت الأنقاض".
ولم يكشف كيم تفاصيل إضافية عن الهجوم وخصوصا نوع السلاح الذي استخدم في الضربة.
وكتب رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تلغرام "هناك حفرة كبيرة في الأرض بالقرب من مبنى سكني من ثلاثة طوابق"، مؤكدا أن "الحريق خطير جدا".
وأضاف "خمسة مبان سكنية على الاقل أصيبت بأضرار"، كما لحقت أضرار ب"بحوالى 15 مرآبا" في مكان آخر.
واشنطن: موسكو تجهز لضرب سفن مدنية في البحر الأسود واتّهام كييف بذلك
أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض الأربعاء أنّ روسيا تدرس إمكانية شنّ هجمات ضدّ سفن شحن مدنية في البحر الأسود، لتتّهم بعد ذلك القوات الأوكرانية بتنفيذها.
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي آدم هودج لوكالة فرانس برس إنّ "الجيش الروسي قد يوسّع دائرة استهدافه لمنشآت الحبوب الأوكرانية لتشمل هجمات ضدّ سفن الشحن المدنية" و"من ثمّ اتّهام أوكرانيا بشنّ هذه الهجمات".
وأضاف أن هذه المزاعم تستند إلى معلومات استخبارية رفعت عنها السرية مؤخرًا.
ويأتي هذا في أعقاب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنتها روسيا على ميناء أوديسا، وأيضًا انسحاب الكرملين من اتفاق دولي يسمح بالمرور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.
وأعلنت موسكو أن صواريخها استهدفت مواقع عسكرية في أوديسا، لكن هودج أيد الاتهامات الأوكرانية بأن الهجمات دمرت "بنية تحتية زراعية و60 ألف طن من الحبوب" المعدّة للتصدير.
مقتل فتاة في هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على القرم (مسؤول محلي)
قتلت فتاة في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم ليل الأربعاء الخميس كما ذكر الحاكم المحلي الذي عينته موسكو.
وقال سيرغي أكسيونوف على تطبيق تلغرام: "في أعقاب هجوم شنته طائرة مسيرة معادية، تضررت أربعة مبان إدارية في شمال غرب شبه جزيرة القرم".
وأضاف "للأسف لم يمر الهجوم دون سقوط ضحايا وقتلت فتاة".
وتابع أن الفرق المختصة تعمل في مكان الهجوم، معبرًا عن تعازيه لذوي الفتاة.
إصابة 11 شخصًا في قصف روسي استهدف مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين
أصيب 11 شخصًا في قصف ليلي روسي استهدف مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون في ساعة مبكرة من صباح الخميس.
وكتب الحاكم فيتالي كيم على تلغرام: "ضرب الروس وسط المدينة. اشتعلت النيران في مرآب ومبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق".
وأضاف أن أربعة أشخاص بالغين وخمسة أطفال أصيبوا بجروح، دون أن يحدد حالتهم أو ما إذا كانوا في المبنى السكني.
وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن في وقت سابق حالة تأهب جوي في ميكولايف وأوديسا ومناطق أخرى، مشيرًا إلى رصده إطلاق "صواريخ" باتجاه منطقة أوديسا.
وكتب رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تلغرام قائلًا: "هناك حفرة كبيرة في الأرض بالقرب من مبنى سكني من ثلاثة طوابق"، مشيرًا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.
وأضاف: "خمسة أبراج سكنية على الاقل أصيبت بأضرار".
وذكر أن النيران اشتعلت في "مرائب عدة" في عنوان آخر دون الخوض في التفاصيل.
وكتب أوليغ كيبر حاكم منطقة أوديسا أن "مدينة أوديسا تتعرض لهجوم"، دون أن يحدد طبيعته.
وأضاف: "حدث دمار في وسط أوديسا نتيجة هذا الهجوم الروسي"، متابعًا أن السلطات لديها معلومات عن "ضحيتين في المستشفى"، دون الخوض في التفاصيل.
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