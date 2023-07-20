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عشرون جريحا في قصف روسي على مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين





قصفت روسيا في وقت مبكر من الخميس مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين مما أسفر عن جرح عشرين شخصا على الأقل، كما ذكرت السلطات المحلية.

وكتب حاكم منطقة ميكولاييف فيتالي كيم على تلغرام أن "الروس ضربوا وسط المدينة. النيران مشتعلة في مرآب ومبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق".

وأضاف أن "18 شخصا في المجموع جرحوا أدخل تسعة منهم، بينهم خمسة أطفال، المستشفى وانتشل شخصا من تحت الأنقاض".

ولم يكشف كيم تفاصيل إضافية عن الهجوم وخصوصا نوع السلاح الذي استخدم في الضربة.

وكتب رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تلغرام "هناك حفرة كبيرة في الأرض بالقرب من مبنى سكني من ثلاثة طوابق"، مؤكدا أن "الحريق خطير جدا".

وأضاف "خمسة مبان سكنية على الاقل أصيبت بأضرار"، كما لحقت أضرار ب"بحوالى 15 مرآبا" في مكان آخر.

