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تعديل وزاري طفيف في فرنسا بعد أربعة أشهر من إصلاح نظام التقاعد

وزير التعليم والشباب الفرنسي السابق باب ندياي (إلى اليمين) بجانب وزير التعليم الفرنسي المعين حديثًا غابرييل أتال (إلى اليسار) خلال حفل تسليم في وزارة التربية والتعليم في باريس
وزير التعليم والشباب الفرنسي السابق باب ندياي (إلى اليمين) بجانب وزير التعليم الفرنسي المعين حديثًا غابرييل أتال (إلى اليسار) خلال حفل تسليم في وزارة التربية والتعليم في باريس Copyright EMMANUEL DUNAND/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة إليزابيت بورن الخميس بتعديل وزاري طفيف، بعد أربعة أشهر من انجاز إصلاح نظام التقاعد، بهدف منح الولاية الثانية لماكرون زخمًا جديدًا.

تمّ الإعلان عن الأسماء الجديدة الخميس،  الوزير الأول المعني هو وزير التعليم باب ندايي المتخصص في التاريخ الاجتماعي للولايات المتحدة والأقليات. 

فمنذ تسميته قبل 14 شهرًا، أصبح هذا الوزير الهدف المفضل لليمين واليمين المتطرف في فرنسا. ولم يعد المدرّسون يقدّرون هذا الأستاذ الجامعي المحسوب على اليسار والذي كان يدير متحف تاريخ الهجرة. وسيخلفه في منصبه وزير الموازنة غابريال أتال (34 عامًا).

الوزير الثاني المعني هو طبيب الطوارئ فرنسوا براون الذي سُمّي وزيرًا للصحة في تموز/يوليو لكنه يُعتبر غير سياسي بشكل كاف. وحلّ مكانه أوريليان روسو، المدير السابق لمكتب رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن.

شهدت بداية الولاية الثانية لماكرون فوضى على صعد عدة، خصوصًا بسبب إصلاح نظام التقاعد الذي أثار جدلًا واسعًا وتم إقراره في 20 آذار/مارس بدون تصويت لعدم توافر غالبية في الجمعية الوطنية. ودفع هذا الإصلاح مئات آلاف الأشخاص إلى التظاهر لأشهر.

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فرنسا إيمانويل ماكرون تعديل حكومي / تعديل وزاري سياسة